ساري: كريستيانو رونالدو لا يحب اللعب كمهاجم صريح

الأحد، 06 مارس 2022 - 16:04

كتب : FilGoal

رونالدو مانشستر يونايتد

أوضح ماوريتسيو ساري مدرب لاتسيو الحالي أن كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد حاليا لا يحب اللعب كمهاجم صريح، وهو ما علم به أثناء تدريبه في صفوف يوفنتوس.

رونالدو سيغيب عن لقاء دربي مانشستر بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بسبب الإصابة في ظل فترة من عدم التألق في مسيرته مع الشياطين الحمر.

ورد ساري على سؤال شبكة سكاي سبورت إيطاليا حول صحة رفض رونالدو اللعب كمهاجم صريح تحت قيادته في يوفنتوس قائلا: "سجل كريستيانو أهدافا في الدوري الإيطالي معي أكثر من أي موسم آخر".

أخبار متعلقة
ريفر بليت ينفي رغبته في ضم كافاني جيرارد: كوتينيو عاد لمستواه في فترة ليفربول تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية ذا أثليتيك: غياب كريستيانو رونالدو أمام مانشستر سيتي

وأضاف "لقد كان مستعدا للعب كقلب هجوم في بعض المباريات عندما نواجه حالات طارئة، لكنه لم يعجبه كثيرا فكرة القيام بهذا الدور بانتظام".

وواصل "رونالدو كان يسجل من 35 إلى 40 هدفا كل موسم عندما كان يلعب كجناح، لذلك كان الأمر بالنسبة له بمثابة طلب سخيف وأنت تفهم الطريقة التي يحب اللعب بها".

ولعب قائد منتخب البرتغال 46 مباراة تحت قيادة ساري في صفوف السيدة العجوز وسجل 37 هدفا.

في موسم 2019-2020 سجل 31 هدفا في 33 مباراة بالدوري الإيطالي.

يذكر أن رونالدو هز الشباك مرة واحدة فقط في آخر 10 مباريات له مع مانشستر يونايتد.

كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد يوفنتوس ماوريتسيو ساري
نرشح لكم
ريفر بليت ينفي رغبته في ضم كافاني جيرارد: كوتينيو عاد لمستواه في فترة ليفربول ذا أثليتيك: غياب كريستيانو رونالدو أمام مانشستر سيتي تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية دي بروين: رصيدي لن يزيد بدوري الأبطال.. هناك أساطير لم يفوزوا باللقب مدافع ليفربول: هذا سبب انفعالي القوي على التحكيم في لقاء وست هام أرنولد عن رقمه وإنقاذه الكبير: لا يهم إلا الفوز كلوب: مهتمون بـ دربي مانشستر ولكن
أخر الأخبار
مباشر في إسبانيا - برشلونة ضيفا على إلتشي.. انطلاق المباراة بعد قليل 11 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل برشلونة - تغييرات هجومية من تشافي أمام إلتشي 32 دقيقة | الدوري الإسباني
بعد سقوطه ضد ماريتزبورج.. مدرب صنداونز غاضبا: لا تحولوا البطولة إلى دوري موز 55 دقيقة | إفريقيا
ساري: كريستيانو رونالدو لا يحب اللعب كمهاجم صريح 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
المريخ: لم نستحق الخسارة.. التحكيم رجح كفة الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
المريخ وكاف يوضحان لـ في الجول.. هل تُنقل مباراة الأهلي من القاهرة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
ريفر بليت ينفي رغبته في ضم كافاني ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب الوداد: سنسافر إلى مصر من أجل تحقيق الفوز على الزمالك 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 2 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 3 مرتضى منصور يرد عبر في الجول على أنباء تجميد محمد أبو جبل 4 قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. سهلة لـ ليفربول وتشيلسي يواجه قاهر الكبار