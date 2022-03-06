ساري: كريستيانو رونالدو لا يحب اللعب كمهاجم صريح

أوضح ماوريتسيو ساري مدرب لاتسيو الحالي أن كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد حاليا لا يحب اللعب كمهاجم صريح، وهو ما علم به أثناء تدريبه في صفوف يوفنتوس.

رونالدو سيغيب عن لقاء دربي مانشستر بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بسبب الإصابة في ظل فترة من عدم التألق في مسيرته مع الشياطين الحمر.

ورد ساري على سؤال شبكة سكاي سبورت إيطاليا حول صحة رفض رونالدو اللعب كمهاجم صريح تحت قيادته في يوفنتوس قائلا: "سجل كريستيانو أهدافا في الدوري الإيطالي معي أكثر من أي موسم آخر".

وأضاف "لقد كان مستعدا للعب كقلب هجوم في بعض المباريات عندما نواجه حالات طارئة، لكنه لم يعجبه كثيرا فكرة القيام بهذا الدور بانتظام".

وواصل "رونالدو كان يسجل من 35 إلى 40 هدفا كل موسم عندما كان يلعب كجناح، لذلك كان الأمر بالنسبة له بمثابة طلب سخيف وأنت تفهم الطريقة التي يحب اللعب بها".

ولعب قائد منتخب البرتغال 46 مباراة تحت قيادة ساري في صفوف السيدة العجوز وسجل 37 هدفا.

في موسم 2019-2020 سجل 31 هدفا في 33 مباراة بالدوري الإيطالي.

يذكر أن رونالدو هز الشباك مرة واحدة فقط في آخر 10 مباريات له مع مانشستر يونايتد.

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