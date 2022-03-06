المريخ: لم نستحق الخسارة.. التحكيم رجح كفة الأهلي

يرى عادل أبو جريشة نائب رئيس المريخ أن فريقه لم يستحق الخسارة أمام مضيفه الأهلي بنتيجة 3-2 يوم السبت في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال أبو جريشة عبر إذاعة ميجا.إف.إم:"لا نستحق الخسارة، هناك أخطاء فنية، لكن التحكيم لعب دورا كبيرا، جعل اللاعبين يفقدون تركيزهم، أشهر 4 بطاقات للمريخ مقابل واحدة للأهلي، نعرف هذه الأمور جيدا".

وأضاف "النتيجة العادلة كانت نقطة لكل فريق، لو انتهت كذلك لفقد الأهلي فرصة الصعود للدور ربع النهائي. كنا نستحق ركلة جزاء".

واستمر "نحن لا نتسرع في تغيير الأجهزة الفنية، المدرب قال بعد مباراة ماميلودي صنداونز إنه أخطأ، أي شخص في السودان يعرف أنه أخطأ في التشكيل".

وأردف "سنجتمع بالمدرب ليوضح ما حدث في مباراة الأهلي، لا نفضل تغيير الجهاز الفني الآن، أمامنا 4 أيام على مواجهة الهلال".

وأتم "لو قررنا تغيير ملعب لقاء الأهلي سنخاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)".

ويحتل المريخ المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط مثل الاهلي الوصيف ويتصدر صنداونز بسبع نقاط.

ويحل المريخ ضيفا على مواطنه الهلال السوداني يوم الجمعة.

وفي 18 مارس يستضيف الأهلي في ملعب السلام الذي استضاف لقاء الناديين يوم السبت.