المريخ وكاف يوضحان لـ في الجول.. هل تُنقل مباراة الأهلي من القاهرة

نفى نادي المريخ السوداني، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، نقل مباراة المريخ والأهلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، من استاد السلام.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى نقل المباراة لملعب الهلال، في أم درمان.

وقال حازم مصطفى رئيس المريخ لـ FilGoal.com: "لا وقت لدينا لنقل المباراة، وقرار المجلس هو لعب المباراة في القاهرة".

وتوجه FilGoal.com بالسؤال لمصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) حيث أوضح: "لم يصلنا أي طلب من المريخ لتغيير ملعب المباراة من استاد السلام في القاهرة".

وشرح "آخر موعد لتقديم مثل هذا الطلب هو يوم غد الإثنين 7 مارس، قبل 11 يوما من موعد المباراة".

وحقق الأهلي حامل اللقب انتصاره الأول في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ضد المريخ 3-2، ووارتقى للمركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى مبتعدا بثلاث نقاط عن المتصدر ماميلودي صنداونز، قبل مواجهة الفريق الجنوب إفريقي خارج الديار يوم السبت المقبل.

وفي الجمعة التي تلي مباراة صنداونز، يستضيف المريخ الأهلي على استاد السلام بسبب عدم اعتماد كاف لملعب الفريق السوداني.