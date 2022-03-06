ريفر بليت ينفي رغبته في ضم كافاني

الأحد، 06 مارس 2022 - 15:14

كتب : FilGoal

إدينسون كافاني - مانشستر يونايتد

نفى إنزو فرانشيسكولي مدير كرة القدم في نادي ريفر بليت التقارير التي تربط فريقه بانتقال إدينسون كافاني في الصيف.

سيصبح مهاجم مانشستر يونايتد لاعبا حرا في نهاية الموسم ومن غير المتوقع استمراره في أولد ترافورد لعام آخر.

وقال فرانسيسكولي في تصريحات نشرتها جريدة مانشستر إيفننج نيوز: "لم أتحدث مع كافاني أبدا".

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وشدد "لم تكن هناك مفاوضات على الإطلاق".

وزعمت بعض التقارير أن ريفر بليت كان يخطط للتعاقد مع مهاجم منتخب أوروجواي ليحل محل جوليان ألفاريز المتجه إلى مانشستر سيتي.

اللاعب البالغ من العمر 35 عاما سجل 19 هدفا مع الشياطين الحمر وصنع 7، خلال 54 مباراة.

في الموسم الحالي لم يظهر كافاني سوى في 15 مباراة بسبب العديد من الإصابات.

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