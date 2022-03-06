مدرب الوداد: سنسافر إلى مصر من أجل تحقيق الفوز على الزمالك

الأحد، 06 مارس 2022 - 14:24

كتب : FilGoal

الزمالك - الوداد

أوضح وليد الركراكي مدرب الوداد المغربي أن فريقه سيسافر إلى مصر لمواجهة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا من أجل تحقيق الفوز.

ويحل الوداد ضيفا على الزمالك ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال يوم الجمعة المقبل.

وقال الركراكي في تصريحات نشرتها الصحف المغربية: "سيحاول الزمالك تقديم مباراة مثل التي قدمناها في المغرب".

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وأضاف "ينبغي علينا أن نكون في المستوى المطلوب، الزمالك سيحظى في مصر بدعم الجماهير وهذا تحد كبير بالنسبة لنا".

وواصل "الزمالك يملك مجموعة مميزة من اللاعبين الدوليين وأحضر مدرب جديد، نحن مطالبون من جانبنا بالبرهنة على أن الدوري المغربي من أفضل الدوريات في إفريقيا وله وزنه على الساحة الكروية".

وتابع "أعتقد أن الزمالك سيستفيد من حضور جماهيره لصناعة الفارق كما استفدنا من حضور جماهيرنا لنحقق الفوز 3-1".

وشدد "لن نواجه الزمالك في مصر لنحصد نقطة التعادل، بل سنلعب هناك من أجل الفوز، ونحن نملك الأدوات لتحقيق ذلك".

وأتم "كما أن الزمالك لا يملك أي اختيار غير الفوز ليبقي على حظوظه في التأهل لربع النهائي، فنحن أيضا نسعى لتحقيق الفوز الذي يصل بنا للنقطة التاسعة ويقربنا أكثر من عبور مرحلة المجموعات".

ويحتل الوداد المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط وبفارق 4 نقاط عن الزمالك.

بينما يتصدر بترو أتليتكو الأنجولي الترتيب برصيد 7 نقاط عقب مرور 3 جولات.

الزمالك الوداد وليد الركراكي
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