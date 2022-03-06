جيرارد: كوتينيو عاد لمستواه في فترة ليفربول

الأحد، 06 مارس 2022 - 13:36

كتب : FilGoal

فيليبي كوتينيو - أستون فيلا × مانشستر يونايتد

يؤمن ستيفن جيرارد المدير الفني لأستون فيلا بأن لاعبه فيليبي كوتينيو عاد إلى أعلى مستوياته والتي ظهرت من قبل خلال لعبه بقميص ليفربول.

وواصل كوتينيو تألقه مع الفيلانز حين سجل هدفا في شباك ساوثامبتون بالمباراة التي انتهت بفوز أستون فيلا 4-0 ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وقال جيرارد في تصريحات للصحفيين: "كوتينيو يقدم مستويات طيبة للغاية، لقد عاد إلى مستواه في فترة ليفربول".

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وأضاف "تسبب مستواه الجيد في دفعة قوية لباقي اللاعبين، عندما يكون كوتينيو في حالته الفنية العالية يكون لاعبا على أعلى مستوى".

صانع الألعاب البرازيلي ظهر في 7 مباريات مع أستون فيلا منذ انضمامه في يناير الماضي قادما من برشلونة، فقد سجل 3 أهداف وصنع 3.

وتابع جيرارد "أعتقد أنه عندما نلعب معاً كفريق كوحدة واحدة، فمن الصعب أن يلعب ضدنا أحد".

وأردف "عندما تطلبت المباراة التحلي بالروح القتالية والعمل الجاد، تماسكنا معاً، وقدم اللاعبون ذلك وأكثر".

وواصل "نحن نستحق تماما أن نخرج من هذه المباراة بشباك نظيفة، نعلم أن لدينا أفضل اللاعبين".

وأتم "لو كنا سجلنا أولا أمام واتفورد، لكان من الممكن أن يكون سيناريو المباراة مشابهاً لسيناريو مباراة ساوثامبتون".

تقدم أولي واتكينز في الدقيقة 9 بعد تمريرة حاسمة من داني إينجز، وأضاف دوجلاس لويز الهدف الثاني في الدقيقة 44 بصناعة فيليبي كوتينيو.

وفي الدقيقة 52 سجل كوتينيو الهدف الثالث بعد تمريرة من إينجز، وفي الدقيقة 54 سجل إينجز الهدف الرابع بعد عرضية من ماتي كاش.

ورفع فيلا رصيده إلى 33 نقطة من 26 مباراة لعبها، ويحتل المركز الـ11 بجدول الدوري الإنجليزي.

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