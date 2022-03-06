تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية

الأحد، 06 مارس 2022 - 12:01

كتب : FilGoal

صلاح مع ليفربول أمام وست هام

توقف محمد صلاح نجم ليفربول عن التسجيل في الدوري الإنجليزي عندما لعب ضد وست هام يونايتد، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة 28 من المسابقة والتي انتهت بفوز ليفربول 1-0، واستبدل قبل 10 دقائق من النهاية.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام وست هام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.1 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان المدافع ترينت ألكسندر أرنولد صانع الهدف الوحيد، فوصل متوسط تقييمه لـ8.4 درجة من عشرة.

وتوقف لاعب المقاولون العرب السابق عن التسجيل للمباراة الثانية على التوالي بعد هز الشباك في 3 مباريات متتالية.

سجل صلاح 27 هدفا خلال 33 مباراة لعبها هذا الموسم، 19 في الدوري كهداف للمسابقة، و8 في دوري أبطال أوروبا.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 236 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 152 هدفا وأرسل 57 تمريرة حاسمة.

وتوج بخمسة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وأخيرا كأس رابطة المحترفين.

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