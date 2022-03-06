دي بروين: رصيدي لن يزيد بدوري الأبطال.. هناك أساطير لم يفوزوا باللقب

الأحد، 06 مارس 2022 - 11:48

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين مانشستر سيتي

يرى كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي أن الدوري الإنجليزي الممتاز بمثابة اختبار أصعب من دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى الفوز بالأخير لن يمثل إضافة كبيرة إلى رصيد إنجازاته.

كيفين دي بروين

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وقال البلجيكي في تصريحات نشرتها صحيفة دايلي ميل الإنجليزية:"لو علي الاختيار بين البطولتين، سأفضل الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف "الدوري يظهر استمرارية اللاعب على مدار موسم كامل، لكن في دوري الأبطال عليك أن تكون جيدا في أوقات معينة، الأمر يتعلق بالحظ مقارنة بالدوري الذي يتضمن مباريات أكثر".

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واستمر نجم تشيلسي وفولفسبورج السابق "ماذا يعني الإرث؟ هل إنجازاتي الشخصية كانت لتكون أكبر لو فزنا بدوري الأبطال العام الماضي؟ بالنسبة لي كلاعب، لا".

وواصل "هناك أساطير لم يفوزوا باللقب. في نهاية مسيرتي، لن أنظر إلى ما لم أحققه. تتويج واحد إضافي لن يغير الكثير في مسيرتك. كرياضي تشعر بالضيق من الخسارة، لكن أحيانا من الجيد أن تكون لديك ذكريات سيئة".

وأردف "لا يمكنك أن تحظى بحياة مثالية، الأمر لا يسير بهذه الطريقة".

في رصيد دي بروين (30 عاما) 3 ألقاب في الدوري الإنجليزي.

وكاد صانع الألعاب الاستثنائي يتوج بدوري الأبطال في الموسم الماضي لولا هدف كاي هافيرتز لاعب تشيلسي في شباك سيتي.

ومن الأساطير الذين لم يفوزوا بلقب دوري الأبطال دييجو أرماندو مارادونا ورونالدو البرازيلي وجيانلويجي بوفون وفرانشيسكو توتي وزلاتان إبراهيموفيتش.

دي بروين مانشستر سيتي
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