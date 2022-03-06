مدافع ليفربول: هذا سبب انفعالي القوي على التحكيم في لقاء وست هام

الأحد، 06 مارس 2022 - 11:28

كتب : FilGoal

محمد صلاح آرنولد ليفربول

تحدث ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول عن لقطة انفعاله القوي على التحكيم في لقاء وست هام يونايتد.

وانتصر ليفربول على ضيفه بهدف دون مقابل ليواصل الاقتراب من صدارة الدوري الإنجليزي التي يحتلها مانشستر سيتي بفارق 3 نقاط.

وقال ترينت في تصريحات نشرها موقع ناديه: "حاولنا المضي قدما عندما سنحت لنا الفرصة وأعتقد أننا صنعنا بعض الفرص. لكن هدفنا دائمًا، أولاً وقبل كل شيء، هو الحفاظ على نظافة شباكنا، والتأكد من فوزنا بالمباراة".

أخبار متعلقة
لابورتا: لا نفاوض هالاند مشاهد تراجيدية.. وفاة 17 مشجعا في أحداث عنف جماهيري بالدوري المكسيكي أرنولد عن رقمه وإنقاذه الكبير: لا يهم إلا الفوز هدفان ملغيان وركلتا جزاء.. ريال مدريد يضرب سوسيداد برباعية في غياب حكيمي ومبابي.. باريس سان جيرمان يسقط أمام نيس بهدف جزائري

واضاف "أعتقد أننا فعلنا ذلك بشكل جيد للغاية. لقد تمكنا من الحفاظ نظافة شباكنا كثيرا على مدار الأسابيع القليلة الماضية على وجه الخصوص ونتطلع إلى الحفاظ على هذا المستوى والتأكد من أننا نواصل القيام بذلك لبقية الموسم".

وتابع "من الجيد دائمًا الفوز 4-0 أو 5-0، لكن النتيجة الأهم هي تحقيق الثلاث نقاط في نهاية اليوم، لا يهم كيف تفعل ذلك، فقط أنجز المهمة. لقد تمكنا من القيام بذلك مرة أخرى أمام وست هام".

قبل نهاية الشوط الأول بوقت قصير، قام ترينت بإنقاذ بطولي من على خط المرمى ليبعد محاولة بابلو فورنالز، بعدها انفعل مدافع ليفربول بشدة على الحكم المساعد.

وأوضح "ظننت أن فورنالز كان متسللًا لكني كنت مخطئا. لقد رأيت تلك اللعبة بين الشوطين مرة أخرى وكنت مخطئا".

وأتم "اللعب بناء على صافرة الحكم، هي الرسالة التي تقال لنا دائما، لذلك فعلت ذلك وتمكنت من تشتيت الكرة من على الخط والحفاظ على الشباك نظيفة".

ساديو ماني سجل هدف اللقاء الوحيد في الشوط الأول مستغلا تمريرة ترينت ألكسندر أرنولد.

ليفربول وست هام يونايتد ترينت ألكسندر أرنولد
نرشح لكم
تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية دي بروين: رصيدي لن يزيد بدوري الأبطال.. هناك أساطير لم يفوزوا باللقب أرنولد عن رقمه وإنقاذه الكبير: لا يهم إلا الفوز كلوب: مهتمون بـ ديربي مانشستر ولكن صلاح يسيطر وصراع قوي على الوصافة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام السباق يستمر.. ليفربول يتخطى وست هام ويواصل الضغط على مانشستر سيتي إريكسن عن أول 90 دقيقة منذ الأزمة: إنه ليس فصلا جديدا
أخر الأخبار
تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دي بروين: رصيدي لن يزيد بدوري الأبطال.. هناك أساطير لم يفوزوا باللقب 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدافع ليفربول: هذا سبب انفعالي القوي على التحكيم في لقاء وست هام 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – الأهلي يسافر إلى جنوب إفريقيا فور انتهاء مواجهة بيراميدز ساعة | دوري أبطال إفريقيا
لابورتا: لا نفاوض هالاند ساعة | ميركاتو
مشاهد تراجيدية.. وفاة 17 مشجعا في أحداث عنف جماهيري بالدوري المكسيكي ساعة | أمريكا
محمد شريف: صعبنا لقاء المريخ على أنفسنا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مواعيد مباريات الأحد 6 مارس 2022 – دربي مانشستر.. ومباريات هامة في إسبانيا وإيطاليا 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 2 مرتضى منصور يرد عبر في الجول على أنباء تجميد محمد أبو جبل 3 قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. سهلة لـ ليفربول وتشيلسي يواجه قاهر الكبار 4 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام