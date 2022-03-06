مدافع ليفربول: هذا سبب انفعالي القوي على التحكيم في لقاء وست هام

تحدث ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول عن لقطة انفعاله القوي على التحكيم في لقاء وست هام يونايتد.

وانتصر ليفربول على ضيفه بهدف دون مقابل ليواصل الاقتراب من صدارة الدوري الإنجليزي التي يحتلها مانشستر سيتي بفارق 3 نقاط.

وقال ترينت في تصريحات نشرها موقع ناديه: "حاولنا المضي قدما عندما سنحت لنا الفرصة وأعتقد أننا صنعنا بعض الفرص. لكن هدفنا دائمًا، أولاً وقبل كل شيء، هو الحفاظ على نظافة شباكنا، والتأكد من فوزنا بالمباراة".

واضاف "أعتقد أننا فعلنا ذلك بشكل جيد للغاية. لقد تمكنا من الحفاظ نظافة شباكنا كثيرا على مدار الأسابيع القليلة الماضية على وجه الخصوص ونتطلع إلى الحفاظ على هذا المستوى والتأكد من أننا نواصل القيام بذلك لبقية الموسم".

وتابع "من الجيد دائمًا الفوز 4-0 أو 5-0، لكن النتيجة الأهم هي تحقيق الثلاث نقاط في نهاية اليوم، لا يهم كيف تفعل ذلك، فقط أنجز المهمة. لقد تمكنا من القيام بذلك مرة أخرى أمام وست هام".

قبل نهاية الشوط الأول بوقت قصير، قام ترينت بإنقاذ بطولي من على خط المرمى ليبعد محاولة بابلو فورنالز، بعدها انفعل مدافع ليفربول بشدة على الحكم المساعد.

وأوضح "ظننت أن فورنالز كان متسللًا لكني كنت مخطئا. لقد رأيت تلك اللعبة بين الشوطين مرة أخرى وكنت مخطئا".

وأتم "اللعب بناء على صافرة الحكم، هي الرسالة التي تقال لنا دائما، لذلك فعلت ذلك وتمكنت من تشتيت الكرة من على الخط والحفاظ على الشباك نظيفة".

ساديو ماني سجل هدف اللقاء الوحيد في الشوط الأول مستغلا تمريرة ترينت ألكسندر أرنولد.