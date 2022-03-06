خبر في الجول – الأهلي يسافر إلى جنوب إفريقيا فور انتهاء مواجهة بيراميدز

الأحد، 06 مارس 2022 - 11:14

كتب : أحمد الخولي

هدف فوز الأهلي على المريخ السوداني

تسافر بعثة الأهلي مباشرة إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صنداونز، فور انتهاء مباراة بيراميدز في الدوري المحلي.

ويواجه الأهلي بيراميدز في الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة للدوري المصري.

وفور انتهاء المباراة، تطير بعثة الأهلي برئاسة محمد شوقي عضو مجلس الإدارة إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صنداونز ظهر يوم السبت المقبل، بطائرة خاصة.

أخبار متعلقة
محمد شريف: صعبنا لقاء المريخ على أنفسنا قمصان: الأهلي خرج من عنق الزجاجة.. واستحقينا أكثر من ضربة جزاء مؤتمر موسيماني - عن بكاء حسام حسن ومشاكل الدفاع وما ينقص عبد القادر.. وطلب ثالث للفيديو

وحقق الأهلي حامل اللقب انتصاره الأول في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ضد المريخ 3-2، ووارتقى للمركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى مبتعدا بثلاث نقاط عن المتصدر ماميلودي صنداونز.

ويستضيف الأهلي فريق بيراميدز يوم الثلاثاء في لقاء مرتقب في الدوري المصري الممتاز، حيث يتصدر بيراميدز المسابقة بـ 26 نقطة، ويلاحقه الأهلي بـ 25 نقطة ومباراة أقل.

الأهلي بيراميدز صنداونز في الدوري في إفريقيا
نرشح لكم
محمد شريف: صعبنا لقاء المريخ على أنفسنا موسيماني: مباراة المريخ كانت تبدو سهلة لكنها عكس ذلك عبد الحفيظ: دوري الأبطال سيكون أكثر صعوبة.. ويجب أن يرتفع مستوى التحكيم الإفريقي مؤتمر موسيماني - عن بكاء حسام حسن ومشاكل الدفاع وما ينقص عبد القادر.. وطلب ثالث للفيديو قمصان: الأهلي خرج من عنق الزجاجة.. واستحقينا أكثر من ضربة جزاء مدرب المريخ: لن يُحسم شيء قبل النهاية.. ويهاجم صحفي سوداني لهذا السبب الأهلي يصل لـ الانتصار رقم 200 في كل المسابقات الإفريقية سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز
أخر الأخبار
جيرارد: كوتينيو عاد لمستواه في فترة ليفربول 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كيروش: هكذا فقط نستطيع أن نحقق الحلم المصري.. ورسالة للاعبي المنتخب 25 دقيقة | منتخب مصر
شكوك حول مشاركة رونالدو أمام مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
دي بروين: رصيدي لن يزيد بدوري الأبطال.. هناك أساطير لم يفوزوا باللقب ساعة | الدوري الإنجليزي
مدافع ليفربول: هذا سبب انفعالي القوي على التحكيم في لقاء وست هام 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – الأهلي يسافر إلى جنوب إفريقيا فور انتهاء مواجهة بيراميدز 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
لابورتا: لا نفاوض هالاند 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 2 مرتضى منصور يرد عبر في الجول على أنباء تجميد محمد أبو جبل 3 قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. سهلة لـ ليفربول وتشيلسي يواجه قاهر الكبار 4 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام