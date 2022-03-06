خبر في الجول – الأهلي يسافر إلى جنوب إفريقيا فور انتهاء مواجهة بيراميدز

تسافر بعثة الأهلي مباشرة إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صنداونز، فور انتهاء مباراة بيراميدز في الدوري المحلي.

ويواجه الأهلي بيراميدز في الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة للدوري المصري.

وفور انتهاء المباراة، تطير بعثة الأهلي برئاسة محمد شوقي عضو مجلس الإدارة إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صنداونز ظهر يوم السبت المقبل، بطائرة خاصة.









































































































































































































وحقق الأهلي حامل اللقب انتصاره الأول في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ضد المريخ 3-2، ووارتقى للمركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى مبتعدا بثلاث نقاط عن المتصدر ماميلودي صنداونز.

ويستضيف الأهلي فريق بيراميدز يوم الثلاثاء في لقاء مرتقب في الدوري المصري الممتاز، حيث يتصدر بيراميدز المسابقة بـ 26 نقطة، ويلاحقه الأهلي بـ 25 نقطة ومباراة أقل.