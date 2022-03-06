محمد شريف: صعبنا لقاء المريخ على أنفسنا

الأحد، 06 مارس 2022 - 10:34

كتب : FilGoal

هدف محمد شريف الثاني في شباك المريخ في دوري أبطال إفريقيا

شدد محمد شريف مهاجم الأهلي أن فريقه كاد يفرط في تقدم ثمين على ضيفه المريخ السوداني يوم السبت في لقاء حسمه الأول بنتيجة 3-2 في دوري أبطال إفريقيا.

محمد شريف

النادي : الأهلي

الأهلي

وسجل شريف هدفين في الشوط الأول لكن المريخ تعادل بحلول الدقيقة 69 قبل أن يسجل الأخير هدفا عكسيا ليخسر المباراة في ملعب السلام.

وقال شريف عبر قناة الأهلي:"المباراة كانت معقدة، صعبنا الأمر على أنفسنا. كان بمقدورنا تحقيق نتيجة أفضل، المباراة كادت تهرب من أيدينا".

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وأضاف "في دور المجموعات الأهم هو الحصول على النقاط الثلاث".

واستمر "مرور المهاجم بفترة عجاف على صعيد التسجيل هو أمر طبيعي، أؤدي دوري لأعود مرة أخرى إلى هز الشباك".

وحقق الأهلي حامل اللقب انتصاره الأول في دور المجموعات وارتقى للمركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى مبتعدا بثلاث نقاط عن المتصدر ماميلودي صنداونز.

ويستضيف الأهلي فريق بيراميدز يوم الثلاثاء في لقاء مرتقب في الدوري المصري الممتاز.

ثم يحل ضيفا على صنداونز يوم السبت.

الأهلي محمد شريف دوري أبطال إفريقيا
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