عبد الحفيظ: دوري الأبطال سيكون أكثر صعوبة.. ويجب أن يرتفع مستوى التحكيم الإفريقي

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بـ الأهلي على أنه يجب أن يكون التحكيم الإفريقي أفضل من ذلك، مشيرا إلى أن دوري الأبطال سيكون أكثر صعوبة هذا الموسم.

وفاز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين على المريخ السوادين في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "كان من المهم أن نفوز بمباراة اليوم، الأهم في دور المجموعات هو تجميع النقاط".

وأضاف "دوري الأبطال مختلف تماما هذا العام وصعب للغاية، مستوى الفرق في تقدم واللقب لن يتحقق إلا بالكفاح فكل مباراة ستكون أصعب مما قبلها".

وتابع "لم نكن موفقين أمام صنداونز ولكننا اليوم نجحنا في تحقيق الفوز الأول".

وواصل "التحكيم عنصر هام جدا في اللعبة، لابد أن يكون التحكيم الإفريقي على أعلى مستوى ويتطور لكي لا يضيع جهد الأندية، نحن نتحدث عن مسابقة كبرى وأندية قوية تشارك وملايين يتم إنفاقها لذلك يجب أن يكون الكل في المستوى المطلوب".

وأتم "دخلنا في وقت مهم وحاسم محليا وإفريقيا لذلك يجب أن نكون على قدر الحدث وأن يكون التركيز فقط في لعب كرة القدم".

ويلعب الأهلي مع صنداونز الثلاثاء المقبل 8 مارس قبل مواجهة صنداونز السبت 12 مارس.