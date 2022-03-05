قمصان: الأهلي خرج من عنق الزجاجة.. واستحقينا أكثر من ضربة جزاء

السبت، 05 مارس 2022 - 23:24

كتب : FilGoal

سامي قمصان - الأهلي

شدد سامي قمصان المدرب العام لـ الأهلي على أن الفريق خرج من عنق الزجاجة بالفوز على المريخ مشيرا إلى أن التركيز الآن على مواجهة بيراميدز.

وفاز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين على المريخ السوادين في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات.

وقال سامي قمصان في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "كانت مباراة عصيبة وعنق زجاجة بالنسبة لنا، كان الاهم أن نفوز لنعدل موقفنا في المجموعة".

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وأضاف "اللاعبون لعبوا تحت ضغط عصبي كبير ولكنهم أظهروا شخصية كبيرة خصوصا بعد الهدف الثاني، لم نقدم الاداء الأفضل ولكننا لعبنا بشكل جيد أمام صنداونز وخسرنا".

وتابع "أحرزنا ثلاثة أهداف وكان لنا ركلتي جزاء أو ثلاثة كانوا من الممكن أن يساعدوا في إنهاء المباراة مبكرا".

وواصل "كان هناك إخفاق في البداية ولكننا عدلنا الوضع والأهم أن نصعد من المجموعات وبعد ذلك الحظوظ ترتفع في الأدوار الإقصائية، المجموعة صعبة للغاية وسط فرق قوية".

واستكمل "محمد شريف مهاجم هداف، كان يعاني من سوء التوفيق في الفترة الأخيرة. ساندناه وعاد للتسجيل من جديد".

وسجل محمد شريف هدفين أمام المريخ السوداني وهدفا أمام فاركو في المباراة الماضية بالدوري المصري.

وأتم "لدينا مباراة هامة الآن أمام بيراميدز علينا أن نركز فيها وتكون بمثابة استعدادا قوي قبل مواجهة صنداونز".

ويلعب الأهلي مع صنداونز الثلاثاء المقبل 8 مارس قبل مواجهة صنداونز السبت 12 مارس.

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