أرنولد عن رقمه وإنقاذه الكبير: لا يهم إلا الفوز

أبدى ترينت ألكساندر أرنولد ظهير ليفربول سعادته بالوصول إلى رقم جديد في عدد التمريرات الحاسمة، وصناعته لهدف فوز فريقه على وست هام يونايتد بجانب إنقاذه لكرة على الخط.

وقال أرنولد في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "أنا وأندي (روبرتسون) حاولنا التقدم حين أتت الفرصة، ولكن الحفاظ على نظافة الشباك كان هدفنا الرئيسي".

وأضاف "نجحنا في ذلك خلال الأسابيع الماضية. نجاحي في إخراج الكرة على الخط كان عظيما بالنسبة لي لأنه ساعدنا في الحفاظ على نظافة الشباك".

وأوضح "انظروا إلى مباراة بيرنلي حيث فزنا 1-0 أيضا. من الرائع أن نفوز بفارق كبير ولكن هذه المباريات هي من تصنع الفارق. لا يهم كيف تفعلها المهم أن تؤدي العمل".

وعن وصوله إلى التمريرة الحاسمة رقم 16 هذا الموسم قال: "أحاول المساهمة قدرما أتمكن لمساعدة الفريق. كلنا نريد المساعدة في الفوز بالمباريات".

وصنع أرنولد هدف الفوز الذي سجله ساديو ماني، كما أنقذ كرة على خط المرمى.

في الإطار ذاته قال أندرو روبرتسون: "وست هام لعب بشكل جيد ولكننا دافعنا جيدا. خاطرنا بأجسادنا وحصلنا على النقاط الثلاث".

وأضاف "الكرات الثابتة كانت تهديدا. وست هام يقاتل للتأهل إلى البطولات الأوروبية، لذلك كان يجب علينا أن نساعد قلبي الدفاع".

وعن مشاركته رقم 200 مع ليفربول قال: "كل مباراة ألعبها مع هذا النادي هي مباراة مميزة. الوصول إلى 200 مشاركة أمر رائع والآن أتطلع لـ201، وحين أكبر سيأتي يوم أنظر فيه لرقم مشابه وأشعر بالإنجاز".

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري الإنجليزي بـ63 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.