سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز

السبت، 05 مارس 2022 - 22:54

كتب : FilGoal

الأهلي - المريخ

حقق الأهلي فوزه الأول في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021-2022 على حساب المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى أربع نقاط في المركز الثاني وهو نفس رصيد المريخ بفارق ثلاث نقاط عن صنداونز المتصدر.

وأوقعت القرعة الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب صنداونز والهلال والمريخ.

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خسر الأهلي مباراته الثانية في المجموعة أمام صنداونز بهدف دون رد في ستاد القاهرة.

وأوقعت القرعة الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب صنداونز والهلال والمريخ.

فكيف يصعد الأهلي للدور ربع النهائي من المسابقة؟

موقف المجموعة الحالي

صن داونز – 7 نقاط

المريخ – 4 نقاط

الأهلي – 4 نقاط

الهلال – نقطة واحدة

مباريات الأهلي المتبقية

ماميلودي صنداونز – 11 مارس

المريح السوداني – 18 مارس

الهلال السوداني – 1 إبريل

سيناريوهات صعود الأهلي

كيف يصل للصدارة؟

فوز الأهلي في الثلاث مباريات المتبقية في المجموعات سيعني ارتفاع رصيده للنقطة 13.

صن دوانز سيتبقى له مباراتين، الفوز بهما سيجعل أعلى رصيد ممكن للفريق الجنوب إفريقي هو 13 نقطة.

سيحتاج الأهلي للتفوق في المواجهات المباشرة أولا على صنداونز في جنوب إفريقيا (الفوز بفارق أكثر من هدف) ووقتها سيتم الاحتكام لفارق الأهداف.

فوز الأهلي في المباريات الثلاث مع تعادل أو خسارة صن داونز أمام المريخ سيعني اقتناص الأحمر للصدارة.

المريخ السوداني صاحب المركز الثاني الآن برصيد 4 نقاط، سيصبح أعلى رصيد ممكن الوصول إليه هو 10 نقط.

ماذا عن الوصافة؟

إذا تعادل الأهلي مع صنداونز بعد ذلك، فوزه في آخر مباراتين سيرفع رصيده للنقطة 11.

حال فوز صنداونز على الهلال السوداني سيصل رصيده لـ11 نقطة، وسيصل المريخ للنقطة السابعة إذا فاز على الهلال أيضا.

المباراة الأخيرة ستجمع المريخ مع صنداونز، فوز الفريق الجنوب إفريقي سيعني صعوده في الصدارة وسيأتي الأهلي في المركز الثاني.

فوز المريخ السوداني سيعني الاحتكام للمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف بين الأهلي وصنداونز لحسم الصدارة والوصافة.

تعادل الفريقين سيعني صعود صنداونز في الصدارة والأهلي في الوصافة.

إذا خسر الأهلي أمام صنداونز، سيحتاج وقتها للفوز في آخر مباراتين ليرتفع رصيده للنقطة العاشرة.

حال فوز صنداونز على الهلال السوداني سيصل رصيده لـ13 نقطة، وسيصل المريخ للنقطة السابعة إذا فاز على الهلال أيضا.

وقتها مهما كان نتيجة المباراة الأخيرة بين صنداونز والمريخ السوداني، سيصعد الأهلي لربع النهائي باعتبار فوزه على المريخ السوداني ذهابا وإيابا.

حال خسارة الأهلي من صنداونز ثم التعادل مع المريخ، سيحتاج وقتها للفوز في مواجهة الهلال مع انتظار تعادل أو خسارة المريخ أمام صنداونز، إذا فاز المريخ على الهلال في الجولة المقبلة.

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