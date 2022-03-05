كلوب: مهتمون بـ دربي مانشستر ولكن

السبت، 05 مارس 2022 - 22:39

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

شدد يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول على أن فريقه حاول حرمان وست هام من المواقف التي يجيدون فيها، مشيرا إلى أن فريقه سيهتم بالطبع بـ ديربي مانشستر.

وفاز ليفربول على وست هام بهدف دون رد ضمن مباريات الأسبوع 28 من الدوري الإنجليزي.

ويلعب مانشستر سيتي غدا مع مانشستر يونايتد في ظل الصراع على لقب الدوري حيث يتصدر رجال جوارديولا الدوري برصيد 66 نقطة مقابل 63 لـ ليفربول.

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وقال كلوب في تصريحات لشبكة "بي بي سي" بعد المباراة: "لا أعرف ما إذا كنا سنتذكر هذه المباراة باعتبارها واحدة من المباريات المهمة لتفوز بها، نعرف الأشياء المختلفة التي يجيدها وست هام. في الشوط الأول حرمناهم من هذه المواقف ولكن في الشوط الثاني كان الأمر أكثر انفتاحا".

وأضاف "لقد علموا أنهم يجب أن يكونوا مباشرين ولن نكن جيدين في التعامل مع الكرة الثانية، إذا لم تكن منظما بشكل جيد فعليك أن تدافع بشغف وهذا ما فعلناه".

وتابع "لقد كنا محظوظين في هذه اللحظات ولكن لا يمكنك الفوز بعدد المباريات التي خضناها مؤخرا دون مضاعفة حظك من وقت لآخر لذلك أنا سعيد للغاية بالنتيجة".

وواصل "أعلم أنه يمكننا تقديم أفضل بكثير لكننا نجحنا في تجاوز الخط ضد خصم قوي. ليس من قبيل المصادفة أنهم يحتلون مكانا جيدا في الجدول ويحاولون الحصول على مقعد في بطولات أوروبا".

وعن ديربي مانشستر، قال: "بالطبع نحن مهتمون به ، لكن ليس لدينا تأثير عليه. علينا أن نفوز بالمباريات التي نلعبها. تلك التي لا نلعب فيها ليس لدينا يد فيها".

ليفربول وست هام الدوري الإنجليزي
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