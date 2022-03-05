منافس الأهلي – صنداونز يخسر لأول مرة في 2022

السبت، 05 مارس 2022 - 22:09

كتب : FilGoal

الأهلي صنداونز

خسر صنداونز لأول مرة في 2022 بالخسارة خارج أرضه أمام ماريتزبورج يونايتد في الدوري الجنوب إفريقي بنتيجة 2-1.

وتلقي صنداونز هزيمته الثانية في الموسم الحالي من الدوري الجنوب إفريقي هذا الموسم بعدما خسر من قبل ضد أمازولو في نهاية العام الماضي.

صنداونز منذ بداية 2022 خاض 7 مباريات في جميع المسابقات محليا وقاريا فاز في 5 وتعادل في 2 وخسر لقاء اليوم ضد ماريتزبورج.

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خسارة جاءت رغم التقدم الذي جاء عن طريق بيتر شاليويلي في الدقيقة 37.

وسجل ألفريد ندينجاني هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 41.

وأهدر ثيمبا زواني ركلة جزاء في الدقيقة 84.

واستطاع الفرنسي أمادو سوخونا أن يسجل هدف الفوز القاتل لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع من ركلة جزاء.

خسارة ظل بها صنداونز بعيدا في الصدارة برصيد 51 نقطة من 23 مباراة بفارق 16 نقطة عن كايرز تشيفز الذي لديه 4 مباريات أقل.

وسيلتقي صنداونز في ربع نهائي كأس نيدبنك مع ماثايثياي يوم الثلاثاء المقبل.

ومن ثم سيلتقي مع الأهلي يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر صنداونز ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بفارق 3 نقاط عن المريخ الثاني، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بالتساوي مع المريخ.

صنداونز منافس الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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