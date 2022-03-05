صلاح يسيطر وصراع قوي على الوصافة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22
السبت، 05 مارس 2022 - 21:44
كتب : FilGoal
حافظ محمد صلاح على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022.
وشارك محمد صلاح أساسيا مع ليفربول أمام وست هام دون أن يسجل ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي.
نستعرض معا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022
محمد صلاح - ليفربول - 19 هدفا
ديوجو جوتا - ليفربول - 12 أهداف
ساديو ماني - ليفربول - 12 أهداف
جيمي فاردي - ليستر سيتي - 10 أهداف
سون هيونج مين - توتنام - 10 أهداف
رحيم ستيرلنج - مانشستر سيتي - 10 أهداف
برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد - 9 أهداف
كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 9 أهداف
رافينيا - ليدز يونايتد - 9 أهداف
إيميل سميث رو - أرسنال - 9 أهداف
إيمانويل دينيس - واتفورد - 9 أهداف
إيفان توني - برينتفورد - 9 أهداف
ولفرد زاها - كريستال بالاس - 9 أهداف