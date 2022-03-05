صلاح يسيطر وصراع قوي على الوصافة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22

السبت، 05 مارس 2022 - 21:44

كتب : FilGoal

صلاح مع ليفربول أمام وست هام

حافظ محمد صلاح على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022.

وشارك محمد صلاح أساسيا مع ليفربول أمام وست هام دون أن يسجل ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي.

نستعرض معا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022

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محمد صلاح - ليفربول - 19 هدفا

ديوجو جوتا - ليفربول - 12 أهداف

ساديو ماني - ليفربول - 12 أهداف

جيمي فاردي - ليستر سيتي - 10 أهداف

سون هيونج مين - توتنام - 10 أهداف

رحيم ستيرلنج - مانشستر سيتي - 10 أهداف

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد - 9 أهداف

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 9 أهداف

رافينيا - ليدز يونايتد - 9 أهداف

إيميل سميث رو - أرسنال - 9 أهداف

إيمانويل دينيس - واتفورد - 9 أهداف

إيفان توني - برينتفورد - 9 أهداف

ولفرد زاها - كريستال بالاس - 9 أهداف

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