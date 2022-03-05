تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام

السبت، 05 مارس 2022 - 21:25

كتب : FilGoal

صلاح مع ليفربول أمام وست هام

شارك محمد صلاح في فوز فريقه ليفربول على وست هام بهدف دون رد ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي.

ولعب محمد صلاح أساسيا قبل أن يغادر المباراة في الدقيقة 79.

وسجل ساديو ماني هدف ليفربول الوحيد من عرضية ترينت ألكسندر آرنولد.

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ويواصل صلاح تصدره لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي لا يسجل فيها محمد صلاح أمام وست هام في الذهاب والعودة معا منذ انضمامه إلى ليفربول.

وسجل صلاح 9 أهداف وصنع 3 آخرين في 9 مواجهات سابقة أمام وست هام.

نستعرض معا ما قدمه محمد صلاح خلال مواجهة وست هام

الدقائق:79

التسديدات: 6

التسديدات على المرمى: 3

المراوغات الصحيحة: 1

إهدار الفرص المؤكدة: 1

التمريرات الصحيحة: 34 من أصل 40 بدقة تمرير 83%

محمد صلاح ليفربول وست هام الدوري الإنجليزي
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