السباق يستمر.. ليفربول يتخطى وست هام ويواصل الضغط على مانشستر سيتي

حقق ليفربول فوزا صعبا على وست هام بهدف دون رد ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف ليفربول الوحيد سجله ساديو ماني في الدقيقة 27 بعد عرضية من آرنولد.

الفوز رفع رصيد ليفربول 63 في المركز الثاني، وتوقف رصيد وست هام عند 45 نقطة في المركز الخامس.

التشكيل

بدأ إبراهيما كوناتي أساسيا في تشكيل ليفربول بجوار فيرجل فان دايك.

واستمر الثانئي ديوجو جوتا وروبيرتو فيرمينو على مقاعد البدلاء.

على الجانب الآخر، غاب ديكلان رايس عن قائمة وست هام بشكل كامل.

صلاح وماني ودياز يقودون هجوم ليفربول ضد وست هام في لقاء الجولة 28 في الدوري الإنجليزي 🔴#السبت_الكروي pic.twitter.com/kWvBs7EX2k — FilGoal (@FilGoal) March 5, 2022

أحداث المباراة

كاد صلاح أن يتقدم لليفربول مبكرا في الدقيقة الأولى بعد تمريرة من آرنولد للفرعون المصري الذي انفرد بـ فابيانسكي وسددها في جسده.

لعب آرنولد عرضية في الدقيقة الثالثة ليقابلها فان دايك بالكعب بجوار القائم.

ورد وست هام في الدقيقة 12 بتسديدة قوية من أنطونيو تصدى لها أليسون.

وسدد ساديو ماني بقوة في الدقيقة 20 ولكنها جاءت بجوار القائم.

هدف ليفربول جاء في الدقيقة 27 بعد عرضية من ترينت ألكسندر آرنولد يقابلها السنغالي في الشباك.

وكاد آرنولد أن يضيف الهدف الثاني من ضربة حرة مباشرة ولكن تسديدته جاءت بجوار القائم.

الدقيقة 37 شهدت فرصة ثنائية لـ ليفربول، عرضية من آرنولد يسددها دياز وينقذها كريسويل من على خط المرمى لترتد إلى آرنولد الذي لعب عرضية إلى صلاح داخل الست ياردات لم ينجح في السطرة عليها.

رد وست هام بفرصة مؤكدة مع الدقيقة 39 تمريرة طولية من سوتشيك إلى فلاسيتش الذي انفرد بأليسون ليلعبها من فوقه وينقذها أرنولد قبل دخول الشباك وتعود إلى بوين الذي راوغ وسدد بقوة لينقذها أرنولد مجددا.

وفي الشوط الثاني غادر جارود بوين مصابا في الدقيقة 53 تاركا مكانه لـ سعيد بن رحمة.

10 دقائق بعد ذلك وتدخل ديفيد مويس مجددا ليدخل مارك نوبل في مكان نيكولا فلاسيتش.

وأهدر لانزيني فرصة التعادل فيالدقيقة 69 بعد عرضية من كريسويل ليراوغ آرنولد ويسدد فوق العارضة من على حدود الست ياردات.

يورجن كلوب تدخل ليدخل ديوجو جوتا في مكان محمد صلاح في الدقيقة 79.

وكاد أنطونيو أن يسجل هدف التعادل بعد تمريرة من فورنالس ليسدد في الدفاع من داخل منطقة الجزاء مع الدقيقة 81.

ودخل جيمس ميلنر في مكان نابي كيتا مع الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

ولم يسفر الوقت بدل الضائع عن جديد لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بهدف دون رد.