إريكسن عن أول 90 دقيقة منذ الأزمة: إنه ليس فصلا جديدا

أبدى الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب برينتفورد سعادته بمشاركته الأساسية الأولى منذ أزمته القلبية الشهيرة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" الماضية.

وقال إريكسن في تصريحاته عقب المباراة: "بإضافة الفوز لهذه المسألة، يصبح شعورا جيدا للغاية".

وأضاف "لعبت 90 دقيقة، ومضى وقت طويل منذ أن فعلتها".

وأوضح "توماس فرانك (المدرب) سألني هذا الصباح عما إذا كنت مستعدا لذلك وقلت له نعم".

وتابع إريكسن "تعلم كيف يلعب الفريق يصبح أسهل في كل يوم، ولعب المباريات يساعد على ذلك".

وواصل "بالنسبة لي الأمر يتعلق بالعودة إلى كامل لياقتي. دائما ما كنت الشخص الذي يرتب الأمور ويساعد الفريق على اللعب بشكل أفضل وهذا لن يختلف هنا. أحتاج للتعرف على الناس هنا ولكن هذا ليس شيئا يخيفني".

واختتم الدنماركي "لن أقول أنه فصل جديد، إنها حياتي التي تستمر. مررت بكبوة ووجودي هنا رائع للغاية".

وغاب إريكسن منذ يونيو 2021، تحديدا بعد سقوطه الشهير مع منتخب بلاده أمام فنلندا، ليرحل عن إنتر ميلان ثم يعود للمرة الأولى في مباراة رسمية السبت الماضي، قبل أن يحظى بمشاركته الأساسية الأولى اليوم.