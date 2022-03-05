إريكسن عن أول 90 دقيقة منذ الأزمة: إنه ليس فصلا جديدا

السبت، 05 مارس 2022 - 21:06

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - برينتفورد

أبدى الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب برينتفورد سعادته بمشاركته الأساسية الأولى منذ أزمته القلبية الشهيرة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" الماضية.

وقال إريكسن في تصريحاته عقب المباراة: "بإضافة الفوز لهذه المسألة، يصبح شعورا جيدا للغاية".

وأضاف "لعبت 90 دقيقة، ومضى وقت طويل منذ أن فعلتها".

أخبار متعلقة
توخيل يعلق على هتاف جمهور تشيلسي باسم أبراموفيتش خلال تحية أوكرانيا الدوري الإنجليزي - أستون فيلا يضرب برباعية.. ونيوكاسل يواصل رحلة النجاة الدوري الإنجليزي - تشيلسي يضرب بيرنلي بالأربعة في يوم الأرقام القياسية

وأوضح "توماس فرانك (المدرب) سألني هذا الصباح عما إذا كنت مستعدا لذلك وقلت له نعم".

وتابع إريكسن "تعلم كيف يلعب الفريق يصبح أسهل في كل يوم، ولعب المباريات يساعد على ذلك".

وواصل "بالنسبة لي الأمر يتعلق بالعودة إلى كامل لياقتي. دائما ما كنت الشخص الذي يرتب الأمور ويساعد الفريق على اللعب بشكل أفضل وهذا لن يختلف هنا. أحتاج للتعرف على الناس هنا ولكن هذا ليس شيئا يخيفني".

واختتم الدنماركي "لن أقول أنه فصل جديد، إنها حياتي التي تستمر. مررت بكبوة ووجودي هنا رائع للغاية".

وغاب إريكسن منذ يونيو 2021، تحديدا بعد سقوطه الشهير مع منتخب بلاده أمام فنلندا، ليرحل عن إنتر ميلان ثم يعود للمرة الأولى في مباراة رسمية السبت الماضي، قبل أن يحظى بمشاركته الأساسية الأولى اليوم.

كريستيان إريكسن الدوري الإنجليزي برينتفورد
نرشح لكم
تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام السباق يستمر.. ليفربول يتخطى وست هام ويواصل الضغط على مانشستر سيتي توخيل يعلق على هتاف جمهور تشيلسي باسم أبراموفيتش خلال تحية أوكرانيا انتهت في إنجلترا - ليفربول (1) (0) وست هام الدوري الإنجليزي - أستون فيلا يضرب برباعية.. ونيوكاسل يواصل رحلة النجاة الدوري الإنجليزي - تشيلسي يضرب بيرنلي بالأربعة في يوم الأرقام القياسية تشكيل الدوري الإنجليزي - صلاح يقود هجوم ليفربول أمام "خصمه المفضل" وست هام انتهت الدوري الإنجليزي - بيرنلي (0) -(4) تشيلسي
أخر الأخبار
تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
السباق يستمر.. ليفربول يتخطى وست هام ويواصل الضغط على مانشستر سيتي 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أبراهام يقود روما للفوز على أتالانتا 19 دقيقة | الدوري الإيطالي
إريكسن عن أول 90 دقيقة منذ الأزمة: إنه ليس فصلا جديدا 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقارير: سليماني كوليبالي يفسخ تعاقده مع النجم الساحلي بسبب المستحقات 46 دقيقة | إفريقيا
توخيل يعلق على هتاف جمهور تشيلسي باسم أبراموفيتش خلال تحية أوكرانيا 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(0) المريخ.. جووووول شريف والثاني ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل ريال مدريد - بنزيمة يقود الهجوم وكامافينجا يعوض غياب كروس في مواجهة سوسيداد ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الزمالك - 3 احتمالات وكل الطرق تبدأ من الوداد 2 سيناريوهات تأهل الأهلي - طريق صعب للصدارة.. وحالة تؤزم موقف الأحمر 3 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 4 استبعاد وتحقيق وإيقاف مستحقات.. 3 قرارات من رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الوداد