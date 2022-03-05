توخيل يعلق على هتاف جمهور تشيلسي باسم أبراموفيتش خلال تحية أوكرانيا

السبت، 05 مارس 2022 - 20:45

كتب : FilGoal

توخيل

تحدث توماس توخيل مدرب تشيلسي عن عودة فريقه إلى منافسات الدوري الإنجليزي بالفوز على بيرنلي 4-0 بعد غيابه عن الجولة الماضية لمواجهة ليفربول في نهائي كأس الرابطة، والذي انتهى بفوز الأخير بركلات الترجيح.

وقال توخيل في تصريحاته لـ "بي بي سي": "هذا الفوز أظهر شخصيتنا وأنا فخور به. لعبنا مباراة قوية في ويمبلي وخسرنا، ثم بعد 3 أيام قبلنا التحدي الجديد في كأس الاتحاد، ونجحنا في الفوز على لوتون بعد تأخرنا مرتين".

وأضاف "الآن أتينا إلى تيرف مور (ملعب بيرنلي) ونجحنا في الفوز. كنا مقنعين للغاية وأنا سعيد بظهور شخصيتنا".

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وأوضح "اللاعبون يملكون ما يتطلبه اللعب في تشيلسي. إنهم في كامل تركيزهم ولدينا الأجواء اللازمة للتركيز على كرة القدم".

يأتي ذلك في فترة غزو روسيا لأوكرانيا، والتي أسفرت عن قرار الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي ببيع النادي.

وخلال دقيقة تحية أوكرانيا التي تقام في مباريات الدوري الإنجليزي، هتف جماهير تشيلسي باسم المالك أبراموفيتش، وهو ما علق عليه توخيل قائلا: "هذه لم تكن اللحظة المناسبة لفعل ذلك. ليس الوقت الأنسب لرسائل أخرى".

ورفع تشيلسي رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثالث من 26 مباراة، بفارق 13 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي الذي لعب 27 مباراة.

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