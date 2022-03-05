الدوري الإنجليزي - أستون فيلا يضرب برباعية.. ونيوكاسل يواصل رحلة النجاة

سحق أستون فيلا ضيفه ساوثامبتون بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم أولي واتكينز في الدقيقة 9 بعد تمريرة حاسمة من داني إينجز، وأضاف دوجلاس لويز الهدف الثاني في الدقيقة 44 بصناعة فيليبي كوتينيو.

وفي الدقيقة 52 سجل كوتينيو الهدف الثالث بعد تمريرة من إينجز، وفي الدقيقة 54 سجل إينجز الهدف الرابع بعد عرضية من ماتي كاش.

الفوز رفع رصيد أستون فيلا إلى 33 نقطة في المركز الحادي عشر من 26 مباراة، بينما يحتل ساوثامبتون المركز التاسع بـ35 نقطة من 27 مباراة.

وتغلب كريستال بالاس على مضيفه ولفرهامبتون بهدفين دون رد، سجلهما جان فيليب ماتيتا في الدقيقة 19، وويلفريد زاها من ركلة جزاء في الدقيقة 34.

الفوز رفع رصيد كريستال بالاس إلى 33 نقطة في المركز العاشر من 28 مباراة، بينما تجمد رصيد الذئاب عند 40 نقطة في المركز الثامن من 27 مباراة.

وتغلب نيوكاسل يونايتد على ضيفه برايتون بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث سجل للفائز رايان فريزر وفابيان شار في الدقيقتين 12 و14، بينما قلص لويس دانك الفارق في الدقيقة 55.

بذلك يرفع نيوكاسل رصيده إلى 28 نقطة من 26 مباراة في المركز الرابع عشر، بفارق 7 نقاط عن مناطق الهبوط، بينما تجمد رصيد برايتون عند 33 نقطة في المركز الثالث عشر من 27 مباراة.

أخيرا تغلب برينتفورد على مضيفه نورويتش بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث سجل له إيفان توني "هاتريك"، بهدف في الدقيقة 32 ثم ركلتي جزاء في الدقيقتين 52 و58، بينما سجل تيمو بوكي الهدف الوحيد لنورويتش في الدقيقة 92.

ورفع برينتفورد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس عشر من 28 مباراة، بينما تجمد رصيد نورويتش عند 17 نقطة في ذيل الجدول من 27 مباراة.