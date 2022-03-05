الدوري الإنجليزي - تشيلسي يضرب بيرنلي بالأربعة في يوم الأرقام القياسية

السبت، 05 مارس 2022 - 18:55

كتب : FilGoal

ريس جيمس تشيلسي بيرنلي

ضرب تشيلسي ضيفه بيرنلي بأربعة أهداف دون رد ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

توماس توخيل قرر إبقاء روميلو لوكاكو على مقاعد البدلاء.

وعاد المغربي حكيم زياش من الإصابة ليتواجد أيضا على مقاعد البدلاء.

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وغاب الإسباني ماركوس ألونسو عن صفوف البلوز بعد الإصابة بفيروس كورونا.

وشارك ريس جيمس أساسيا في الدوري للمرة الأولى منذ 29 ديسمبر الماضي

على الجانب الآخر، غاب قائد بيرنلي بن ميي بسبب الإصابة التي غادر على إثرها مباراة ليستر سيتي الأخيرة.

بعد شوط أول سلبي، كسر ريس جيمس الصمت بعد تمريرة من تشالوباه ومراوغة لدفاع بيرنلي مع الدقيقة 47.

5 دقائق بعد ذلك، ووسع هافرتز النتيجة بالهدف الثاني من رأسية بعد عرضية من كريستيان بوليسيتش.

رجل نهائي دوري الأبطال عاد مجددا ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 55 بعد عرضية من ريس جيمس.

الثنائية هي الأولى لـ هافرتز مع تشيلسي خارج ملعبه.

الثلاثية في أول 10 دقائق من الشوط الثاني هي الأولى في البريميرليج منذ ثلاثية مانشستر سيتي أمام نيوكاسل في 2015.

وأضاف كريستيان بوليسيتش الهدف الرابع في الدقيقة 69 مستغلا خطأ من جيمس تاركوفسكي.

هدف بوليسيتش هو الرابع له في تيرف مور كأكثر لاعب يسجل أمام بيرنلي في هذا الملعب بالتساوي مع هاري كين.

الفوز رفع رصيد تشيلسي للنقطة 53 في المركز الثالث، وتوقف رصيد بيرنلي عند 21 نقطة في المركز الـ18.

تشيلسي بيرنلي الدوري الإنجليزي
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