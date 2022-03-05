تشكيل الدوري الإنجليزي - صلاح يقود هجوم ليفربول أمام "خصمه المفضل" وست هام

السبت، 05 مارس 2022 - 18:32

كتب : FilGoal

ترينت ألكساندر أرنولد ومحمد صلاح - ليفربول × وست هام

أعلن يورجن كلوب وديفيد مويس تشكيلي ليفربول ووست هام لمواجهة الأسبوع 28 من الدوري الإنجليزي.

وتقام المباراة على ملعب آنفيلد في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد ليفربول في المركز الثاني برصيد 60 نقطة، بينما يتواجد وست هام يونايتد في المركز الخامس برصيد 45 نقطة.

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وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون، فيرجل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ترنتي ألكساندر آرنولد

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - نابي كيتا

خط الهجوم: ساديو ماني - لويس دياز - محمد صلاح

ويعتبر وست هام هو الخصم المفضل لـ محمد صلاح الذي سجل في شباكه 9 أهداف وصنع 3 آخرين في 9 مباريات.

في 9 مواجهات سابقة لـ محمد صلاح ضد فريق المدرب ديفيد مويس، فاز 7 مرات وخسر مباراة وحيدة.

الهزيمة الوحيدة كانت في الموسم الجاري، لذلك يتطلع محمد صلاح للثأر واستمرار مطاردة ليفربول لفريق مانشستر سيتي في صراع ملتهب على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل وست هام يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: لوكاس فابيانسكي

خط الدفاع: بينجامين جونسون - كريج داوسون - كورت زوما - أرون كريسويل

خط الوسط: توماس سوتشيك - نيكولا فلاسيتش

أمامهما: جارود بوين - مانويل لانزيني -بابلو فورنالس

خط الهجوم: مايكل أنطونيو

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