مران الزمالك - نبيه يقود التدريبات وعبد الله جمعة يكتفي بالتأهيل

السبت، 05 مارس 2022 - 18:19

كتب : إبراهيم رمضان

أسامة نبيه يحتفل بهدف الزمالك القاتل في فيوتشر

عقد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم السبت بملعب عبد اللطيف أبورجيلة، في تواجد كل من أحمد عبد المقصود المدرب المساعد، وأيمن طاهر مدرب الحراس.

عبد الله جمعة

النادي : الزمالك

الزمالك

وحرص المدرب العام على مطالبة اللاعبين بالتركيز استعدادا لمباراة الجونة المقبلة، من أجل تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات، خاصة وأن اللقاء المقبل سيكون بمثابة تجربة قوية قبل مواجهة الوداد المرتقبة في دوري أبطال إفريقيا.

وشدد نبيه في حديثه مع اللاعبين على ضرورة معالجة السلبيات التي وقع فيها الفريق في لقاء فيوتشر السابق، واللعب بنفس الروح التي ظهر عليها اللاعبون في اللقاء السابق.

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وحرص أيمن طاهر مدرب حراس المرمى على تصعيد عبد الرحمن نفاد حارس مرمى فريق الناشئين مواليد 2003 للتدريبات.

وقاد أيمن طاهر تدريبات قوية لثلاثي حراسة المرمى محمد أبوجبل ومحمد عواد وعبد الرحمن نفاد.

وخصص الجهاز الفني للفريق فقرة تدريبات بدنية للاعبين في بداية المران، وتولى أحمد عصمت مخطط الأحمال بالفريق الإشراف على هذه الفقرة، والتي تضمنت الجري الخفيف حول الملعب، بالإضافة إلى تدريبات بدنية بالكرة، قبل بدء التدريبات الفنية والخططية.

واكتفى عبد الله جمعة بخوض تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش المران، وفضل الجهاز الفني للفريق منح اللاعب راحة من التدريبات الجماعية بعد خوضه للبرنامج التأهيلي الخاص به في صالة الجيمانيزيوم.

وركز الجهاز الفني على بعض الجوانب الفنية والخططية وقسم اللاعبين إلى مجموعتين لخوض تقسيمة في منتصف الملعب.

وخصص الجهاز الفني فقرة لتدريب اللاعبين على التسديد على المرمى وقسمهم لمجموعتين من أجل التسديد على حراس المرمى من خارج منطقة الجزاء، حيث تولى أحمد عبد المقصود المدرب المساعد الإشراف على هذه الفقرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأعلن الزمالك التعاقد مع جوسفالدو فيريرا ليكون المدير الفني الجديد للفريق الأبيض.

عبد الله جمعة الزمالك الدوري المصري
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