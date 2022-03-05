تدريبات تأهيلية لـ عمر رضوان والشامي للحاق بمواجهة فاركو

السبت، 05 مارس 2022 - 17:40

كتب : ياسر الشريف

مباراة الإسماعيلي ضد مصر للمقاصة - الصورة من موقع الإسماعيلي

واصل عمر رضوان ومحمد الشامي ثنائي الإسماعيلي التدريبات التأهيلية وذلك خلال مران الفريق الرئيسى الذي أقيم عصر اليوم السبت.

ويستعد الدراويش لمواجهة فاركو بعد غدٍ الأثنين على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويعانى حارس الدراويش من خراج في الركبة والذي على إثره سيخضع لاختبار طبي للوقوف على مدي جاهزيته للمباراة.

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في حين تعرض الشامي لإجهاد في العضلة الخلفية ويخضع برنامج تأهيلي مكثف.

ويفتقد الإسماعيلي لخدمات صانع الألعاب منذ فترة طويلة، نظرا لتعرضه لشد في العضلة الخلفية منذ مباراة الفريق أمام البنك الأهلى التي أقيمت يناير الماضي ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويتذيل الإسماعيلي المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط عقب مرور 11 جولة من الدوري ودون أي انتصار.

الإسماعيلي فاركو في الدوري عمر رضوان محمد الشامي
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