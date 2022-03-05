ثعالب ليستر تعاقب ليدز وتكبده الهزيمة الخامسة تواليا في الدوري

السبت، 05 مارس 2022 - 16:26

كتب : FilGoal

ليدز

فاز ليستر سيتي على ضيفه ليدز يونايتد بهدف اليوم السبت في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هارفي بارنز هدف المباراة في الدقيقة 67 مانحا فريقه الانتصار الثاني على التوالي في البطولة.

وارتقى فريق الثعالب 3 مراكز ليصبح العاشر ورصيده 33 نقطة بينما ليدز ظل الـ16 ورصيده 23 نقطة.

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وتكبد ليدز الهزيمة الخامسة على التوالي في البطولة.

وأول خسارة في عهد مدربه المؤقت جيسي مارش الذي خلف مارسيلو بييلسا.

وحاول ليدز على المرمى أكثر من مضيفه لكن افتقد الدقة ليعاقبه بارنز في هجوم مرتد بتمريرة ثنائية مع كليتشي إهياناتشو قبل أن يسدد في الشباك.

ويستضيف ليستر فريق رين الفرنسي يوم الخميس في ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، ثم يحل ضيفا على أرسنال في الدوري يوم 13 مارس الجاري.

بينما ليدز يستضيف أستون فيلا في الدوري يوم الخميس.

ليستر سيتي ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي
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