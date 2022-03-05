تشكيل تشيلسي - توخيل يواجه بيرنلي بدون مهاجم.. وساؤول في مكان ألونسو

السبت، 05 مارس 2022 - 16:11

كتب : FilGoal

كريستيان بوليسيتش - تشيلسي - ليل

أعلن توماس توخيل مدرب تشيلسي عن تشكيل فريقه الذي سيواجه بيرلنلي بعد قليل.

ويحل تشيلسي ضيفا على بيرنلي في الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل مشاركة كاي هافيرتز في مركز المهاجم مع جلوس روميلو لوكاكو على دكة البدلاء.

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وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس: إدوارد ميندي

الدفاع: تريفو تشابولاه - أنطونيو روديجير - تياجو سيلفا

الوسط: ريس جيمس - نجولو كانتي - جورجينيو - ساؤول

الهجوم: كريستان بوليسيتش - كاي هافيرتز - ماسون ماونت

البدلاء: كيبا أريزابالاجا - كينيدي - أندرياس كريستنسن - مالينج سار - ماتيو كوفاسيتش - لوفتوس تشيك - حكيم زياش - روميلو لوكاكو - تيمو فيرنر

بيرنلي تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز
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