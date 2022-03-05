سانشو لاعب شهر فبراير في مانشستر يونايتد

السبت، 05 مارس 2022 - 14:36

كتب : FilGoal

احتفال سانشو بهدفه في مرمى ساوثامبتون

أعلن مانشستر يونايتد في بيان رسمي حصول جادون سانشو على جائزة أفضل لاعب في الفريق في شهر فبراير.

جادون سانشو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وكان سانشو يتنافس على الحصول على الجائزة مع كل من دافيد دي خيا وأنتوني إيلانجا، ورافاييل فاران.

وكان دي خيا قد حصل على الجائزة في الأشهر الثلاثة الماضية.

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وأشار النادي في بيانه إلى أن سانشو قد حصل على الجائزة بفارق أقل من 600 صوت مع إيلانجا صاحب المركز الثاني.

وتمكن سانشو خلال الموسم الماضي من تسجيل هدفين في مرمى ميدلزبره وساوثامبتون، كما تمكن من صناعة هدفين آخرين.

وقال سانشو في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي: "لقد كنت ألعب بشكل كبير في الأوقات الماضية واعتقد أن هذا بسبب أنني عملت بشكل أكبر وآمنت أكثر بنفسي".

وتابع "أنا سعيد لأن زملائي يثقون بي ويساندونني خاصة في موقف واحد ضد واحد، وسماع تشجيعات الجماهير لي وإخبراهم لي بأن أتفوق على المنافس، أنا مسرور بأدائي".

وكان سانشو قد انضم إلى مانشستر يونايتد بداية الموسم الحالي قادما من بوروسيا دورتموند.

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جادون سانشو مانشستر يونايتد
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