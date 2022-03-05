حوار - أرتيتا: أريد أن أجعل ملعب الإمارات الأصعب في إنجلترا.. وهذا سبب رحيل أوباميانج

السبت، 05 مارس 2022 - 12:41

كتب : FilGoal

أرتيتا - أرسنال

تحدث ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن أساب رحيل بيير إيميريك أوباميانج إلى برشلونة، كما شدد على أهمية اللاعبين الذين يخرجون من ناشئين النادي.

وأجرى أرتيتا حوارا مع شبكة سكاي سبورتس وجاء الحوار كالآتي

"أريد أن أجعل ملعب الإمارات الأصعب في إنجلترا وأن أصنع أجواء فريدة تشعر بها على بشرتك عندما تذهب إلى هناك، ليقول المشجعين لا أتسطيع الانتظار حتى يوم السبت من لأذهب لتشجيع فريقي".

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"اعتقد بأن لدينا لاعبين هنا يمكنك رؤية شعورهم تجاه هذا النادي، من الواضح أن وجود لاعبين من الناشئين أمرا مهما للغاية لأنك تعرف بأن هناك شيء آخر بخلاف حب كرة القدم، وأن أصبح لاعبا محترفا أن أجني الكثير من المال".

"هؤلاء اللاعبون مرتبطون بحمضنا الننوي وقيمنا لقد نشأوا هنا وهم يقدرون ذلك وهذا شيء اعتقد أن الجماهير تشعر به".

"رحيل أوباميانج؟ دائما ما نأخذ القرارات الأفضل لمصلحة النادي لكي نحصل على الأداء الأفضل للفريق".

"لقد اتخذنا هذا القرار من ثلاثة أطراف أحدهما كان النادي والآخر أوباميانج والثالث كان برشلونةن اعتقدنا نحن الثلاثة أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".

كان أوباميانج قد انتقل إلى صفوف برشلونة خلال شهر يناير الماضي في صفقة انتقال حر بعدج إنهاء تعاقده مع أرسنال بالتراضي.

وعن عدم التعاقد مع مهاجم بديل بعد رحيل أوباميانج قال: "لقد فعلنا ما كان علينا فعله وهي مسؤوليتنا كأشخاص يديرون نادي كرة القدم هذا، ولكن سواء كان ذلك القرار جيدا أم لا سنعرف فقط في نهاية الموسم وسيعتمد الأمر على فوزنا بعدد مباريات كافي".

"لاكازيت لاعب صاحب جودة عالية تجعل الاشخاص من حوله أفضل، هو يفهم المباريات بشكل جيد جدا هو لاعب ذكي ومعدل عمله رائع، واعتقد أنه غير محظور بعدم تسجيله خمسة أو ستة أهداف إضافية في الموسم الحالي، نريد أن نعطيه الثقة وسيسجل المزيد من الاهداف مثلما فعل أمام ولفرهامبتون".

ويحتل أرسنال حاليا المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع مع تبقي أرسنال 3 مباريات مؤجلة.

ميكيل أرتيتا أرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز
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