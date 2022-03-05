رومانو: كريستنسن رفض عروضا إنجليزية.. وخطوات قليلة على الانضمام لـ برشلونة

كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس عن رفض أندرياس كريستنسن لاعب تشيلسي عروضا من بعض الأندية الإنجليزية للانضمام إليهم في الموسم المقبل.

كريستنسن ينتهي تعاقده مع تشيلسي بنهاية الموسم المقبل ويحق للاعب التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وفقا لرومانو فإن كريستنسن والذي لن يمدد تعاقده مع تشيلسي قد رفض عروضا من الدوري الإنجليزي احتراما لناديه الحالي لكي لا يضطر لمواجهته.

ويقترب كريستنسن من الانضمام إلى برشلونة في صفقة انتقال حر مع تبقي تفاصيل صغيرة لاتمام الصفقة والتي قد تغلق في الأسبوع المقبل.

وشدد رومانو على أن كريستنس قد فضل الانضمام إلى برشلونة على الرغم من وجود عرضا آخر من بايرن ميونيخ ولكن عرض النادي الإسباني كان أكثر اقناعا.

وشارك كريستنس مع تشيلسي منذ بداية الموسم الحالي في 26 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر.