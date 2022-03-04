لاعب المريخ: الأهلي سيواجهنا تحت ضغط كبير.. وموقفنا في المباراة سيكون أفضل منه

الجمعة، 04 مارس 2022 - 23:56

كتب : FilGoal

المريخ × الهلال

تحدث وجدي عوض "هندسة" لاعب المريخ السوداني عن جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي في مباراة مساء الغد السبت، على ملعب السلام بالقاهرة ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وقال عوض في المؤتمر الصحفي: "نأمل كلاعبين في حسم التأهل للدور القادم من خلال الفوز على الأهلي غدا والتقدم في ترتيب المجموعة".

وأضاف "نحترم الأهلي المصري كفريق كبير على مستوى القارة الأفريقية، ولكن لن ندخل مباراة الغد من أجل التعادل".

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وأوضح "نضع في الحسبان مكانة الأهلي وموقفه في المجموعة. ولدينا مسؤولية كبيرة في هذه المباراة".

وتابع عوض "نحن جاهزين ولدينا هدف واحد هو تحقيق الفوز والتأهل للدور الثاني من البطولة. مع احترامنا لموقف الأهلي في المجموعة إلا أن موقفنا لا يقل عنه".

واختتم "أظن أن موقفنا في المباراة سيكون أفضل منه، لأنه سيأتي تحت ضغط كبير من واقع ترتيبه في المجموعة، لكن نحن لن نقبل بغير الفوز في المباراة، لأن ذلك يمثل لنا الكثير في المرحلة المقبلة".

وتقام المباراة في التاسعة مساء الغد على ملعب السلام.

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