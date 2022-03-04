مؤتمر مدرب المريخ: برودة الجو؟ اعتدنا اللعب في التاسعة مساءً.. ولا نفكر في مواجهة الأهلي خارج مصر

الجمعة، 04 مارس 2022 - 23:36

كتب : FilGoal

لي كلارك المدير الفني لـ المريخ

شدد الإنجليزي لي كلارك مدرب المريخ السوداني على ثقته الكبيرة في لاعبي الفريق قبل لقاء الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

وقال كلارك في المؤتمر الصحفي والذي نقله موقع "كفر وتر" السوداني: "أمتلك لاعبين على قدر كبير من المسؤولية والانضباط، خلال فترة عملي مع المريخ اعتادت منهم أن ينفذوا المطلوب منهم بدرجة كبيرة، وأنا فخور بذلك، وواثق أن أي لاعب سأدفع به سيكون في قمة الاستعداد لأداء المهمة".

وقلل كلارك من تأثير إقامة مباراة غد في أجواء باردة قائلا: "اللاعبون تعودوا على اللعب في توقيت إقامة المباراة في التاسعة مساء، وخاضوا عددا من التدريبات خلال المعسكر في نفس التوقيت، ومواجهة الأهلي في الموسم الماضي من مجموعات دوري أبطال أفريقيا قدمت لنا الكثير، على الرغم من عدم الرضا عما تحقق، وسنحقق الأفضل في مباراة غد".

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ورد على إمكانية نقل مباراه الأهلي الثانية إلى خارج مصر، قال كلارك: "إنهم في الجهاز الفني اتخذوا قرارا بالاتفاق مع مجلس الإدارة على أداء كل مباريات المريخ في مصر، ووجدنا كل الترحيب والود من الإخوة في النادي الأهلي".

وأردف "نركز الآن في مباراة غدا أمام الأهلي، ومن ثم السفر إلى السودان لمباراة الهلال، ثم العودة لمواجهة الأهلي في مصر".

وأكمل "لا أظن أن هناك تفكيرا في خوض مباراة الأهلي الثانية خارج مصر".

وعدد إيجابيات المعسكر المُطول في القاهرة قائلا: "فترة المعسكر الطويلة التي أقامها المريخ في معسكر القاهرة عادت علينا بالعديد من الإيجابيات، وأهمها روح اللاعبين الطيبة التي خلقت داخل المعسكر، والتي ساعدتنا كثيرا في الجهاز الفني، كما ساعدت اللاعبين في الانسجام، والعمل بروح الفريق الواحد".

وواصل "من ثمار المعسكر أنه أتاح عددا من التجارب الإعدادية مع عدة أندية كان لها أثر إيجابي كبير في تحسن وتطور مستوياتهم".

ويستضيف الأهلي فريق المريخ في لقاء مؤجل من الجولة الأولى في دور المجموعات.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطة.

ثم يلعب الأهلي ضد ضيفه بيراميدز يوم الثلاثاء وبعد 4 أيام يواجه مضيفه صنداونز في دوري الأبطال.

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