المريخ: سنواجه الأهلي وكأننا في الخرطوم.. وهذا أكثر لاعب مقلق
الجمعة، 04 مارس 2022 - 23:30
كتب : FilGoal
يرى نور الدين عبد الوهاب نائب رئيس المريخ السوداني أن فريقه سيلعب وكأنه على أرضه حين يواجه مضيفه الأهلي يوم السبت في دوري أبطال إفريقيا.
ويحل المريخ ضيفا على الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات.
وقال عبد الوهاب عبر قناة أون تايم سبورتس 2:"المباراة في القاهرة، لكن نعتبرها في الخرطوم، وكأننا نلعب في بلدنا".
وأضاف "أكثر لاعب سنعمل له حسابا هو علي معلول".
ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى في الدوري الأبطال برصيد نقطة.
وبعد المريخ، سيلعب الأهلي ضد ضيفه بيراميدز يوم الثلاثاء وبعد 4 أيام يواجه مضيفه صنداونز في دوري الأبطال.
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