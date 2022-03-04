رجل أعمال تركي يتقدم لشراء تشيلسي

الجمعة، 04 مارس 2022 - 21:47

كتب : FilGoal

شعار تشيلسي

كشف محسن بايراك رجل الأعمال التركي تقدمه بعرض لشراء نادي تشيلسي الإنجليزي.

وصرح بايراك لصحيفة Yeni Safak التركية إنه يناقش شروط شراء النادي مع الفريق القانوني لرومان أبراموفيتش مالك تشيلسي.

وأشار بايراك أنه في مرحلة التفاوض، مشيرا إلى أنه "سيرفع العلم التركي في لندن قريبا".

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وصرح متحدث باسم بايراك لصحيفة سكاي سبورتس البريطانية "الأخبار صحيحة، قدمنا عرضا لشراء النادي".

ومن جانبها، كتبت سكاي أن تحالفا أمريكيا سويسريا يرغب في شراء حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

ويتكون التحالف من المستثمرين تود بايلي وهانزيورج فيز، الأول له أسهم في ناديي كرة السلة لوس أنجيلوس دودجرز ولوس أنجيلوس ليكرز.

وأشارت سكاي إلى أن بويلي أراد في 2019 شراء تشيلسي مقابل ملياري جنيه إسترليني.

وأعلن أبراموفيتش، رجل الأعمال الروسي، عرض نادي تشيلسي للبيع.

بعد مرور 19 عاما على شرائه من رجل الأعمال البريطاني كين بيتس.

تشيلسي
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