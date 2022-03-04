مؤتمر موسيماني: علينا استغلال الفرص أمام المريخ.. وكنت أتمنى تأجيل لقاء بيراميدز

الجمعة، 04 مارس 2022 - 21:18

كتب : حسام نور الدين

بيتسو موسيماني الأهلي صنداونز

شدد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي أن فريقه بحاجة لاستغلال فرص التسجيل للنيل من شباك المريخ يوم السبت حين يواجهه في دوري أبطال إفريقيا.

وقال الجنوب إفريقي في مؤتمر صحفي:"جاهزون لـ المريخ، طالبت اللاعبين باستغلال الفرص أمام المرمى، مباراة هامة جدا خاصة بعد الخسارة أمام ماميلودي صنداونز".

وأضاف "سنواجه فريقا قويا، قدم أداء جيدا في البطولة ولم يخسر أمام صنداونز، لكن لا بديل لـ الأهلي عن الفوز والحصول على النقاط الثلاث".

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واستمر "الأهلي يخلق فرصا للتهديف وهو ما حدث أمام صنداونز. الفارق بين مباريات الدوري وإفريقيا هو تسجيل الأهداف واستغلال الفرص، الأهلي في مباراة صنداونز كان في منتصف ملعب الفريق المنافس، ولاحت أمامه أكثر من فرصة للتسجيل ولكن لم تترجم إلى أهداف، ولهذا تحدثت مع اللاعبين وطالبتهم بضرورة استغلال الفرص لتسجيل الأهداف".

وواصل "الغيابات لا يجب أن تكون عقبة في طريق الفريق وتحقيق طموحاته، عانينا منها في كأس العالم للأندية وضد فاركو، منذ توليت تدريب الأهلي أواجه ضغطا في المباريات وكثرة الغيابات".

وأردف "كنت أتمنى عدم إقامة مباراة بيراميدز قبل مواجهة صنداونز، خاصة أن الأول يشارك قاريا مثل الأهلي".

ويستضيف الأهلي فريق المريخ في لقاء مؤجل من الجولة الأولى في دور المجموعات.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطة.

ثم يلعب الأهلي ضد ضيفه بيراميدز يوم الثلاثاء وبعد 4 أيام يواجه مضيفه صنداونز في دوري الأبطال.

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