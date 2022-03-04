مؤتمر الشناوي: جاهزون لـ المريخ.. وكان يمكننا إسقاط صنداونز بنتيجة كبيرة

شدد محمد الشناوي حامي عرين الأهلي على استعداد فريقه جيدا لمواجهة ضيفه المريخ السوداني يوم السبت في دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشناوي في مؤتمر صحفي:"مواجهة المريخ مصيرية، لهذا لا بديل سوى الفوز".

وأعرب الشناوي عن تقديره لنادي المريخ السوداني كمنافس مشيرا "مركزون جيدا لتحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة".

وأضاف "مباراة ماميلودي صنداونز كانت صعبة، كنا قادرين على الفوز بنتيجة كبيرة لولا سوء التوفيق، ومع ذلك لا ننظر إلى الخلف وما يشغلنا الآن هو التركيز في مباراة المريخ".

وكشف الشناوي عن حديثه مع اللاعبين قبل مواجهة المريخ قائلًا:"شددت على أهمية المباريات الثلاث المقبلة لحسم الصعود في دوري الأبطال، اتفقنا جميعا على التكاتف لتحقيق هذا الهدف".

وأتم "جميع لاعبي الأهلي سيبذلون أقصى جهد في مباراة المريخ لتقديم عرض قوي يليق بجماهير النادي التي تساند الفريق دائمًا في كل مكان".

ويستضيف الأهلي فريق المريخ في لقاء مؤجل من الجولة الأولى في دور المجموعات.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطة.

وينطلق اللقاء الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة وتنقله قناة beIN 3.