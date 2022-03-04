الدرجة الثانية - الفارق 10 نقاط.. تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 21
الجمعة، 04 مارس 2022 - 19:09
كتب : رضا السنباطي
عزز الداخلية صدارته لجدول ترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الجولة 21 من الدرجة الثانية.
وظل الفارق بين الداخلية المتصدر وبتروجت صاحب المركز الثاني 10 نقاط قبل 9 جولات على النهاية.
تعرف على أبرز أحداث الجولة 21 من هنــــــــــــــــــــــا.
تعرف على نتائج المباريات:
2 دكرنس 🆚 الزرقا 1
1 بني سويف 🆚تليفونات بني سويف 2
رباعية الداخلية في مرمى نادي زد وتعادل بين الترسانة وبورفؤاد ⚽
تعرف على نتائج دوري الدرجة الثانية المصري 👇 pic.twitter.com/A3LvShpTa6— FilGoal (@FilGoal) March 4, 2022
وتعرف على الترتيب بعد نهاية الجولة 21:
الداخلية يواصل تصدره لترتيب مجموعة القاهرة بفوز كبير على نادي زد 🔝 pic.twitter.com/ehHxHDr8LS— FilGoal (@FilGoal) March 4, 2022
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