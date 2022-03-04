الدرجة الثانية - الفارق 10 نقاط.. تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 21

الجمعة، 04 مارس 2022 - 19:09

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - القاهرة

عزز الداخلية صدارته لجدول ترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الجولة 21 من الدرجة الثانية.

وظل الفارق بين الداخلية المتصدر وبتروجت صاحب المركز الثاني 10 نقاط قبل 9 جولات على النهاية.

تعرف على أبرز أحداث الجولة 21 من هنــــــــــــــــــــــا.

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تعرف على نتائج المباريات:

وتعرف على الترتيب بعد نهاية الجولة 21:

الدرجة الثانية مجموعة القاهرة
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