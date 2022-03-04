الدرجة الثانية - الداخلية يعزز صدارته لـ مجموعة القاهرة.. والترسانة يتعادل 3-3 مع بورفؤاد

الجمعة، 04 مارس 2022 - 17:33

كتب : رضا السنباطي

فريق الداخلية

عزز الداخلية صدارته لجدول ترتيب مجموعة القاهرة بالفوز على زد بنتيجة 4-1 في الجولة 21 من الدرجة الثانية.

وسجل الأهداف: إسماعيل بامبا هدفين وعبدالعزيز السيد وأحمد حسين ليرتفع رصيد الداخلية إلى 50 نقطة.

وانتصر بتروجت على منتخب السويس بهدفين دون رد سجلهما سامح إبراهيم وإسلام هشام ليرتفع رصيده إلى 40 نقطة.

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وتعادل الترسانة مع بورفؤاد بثلاثة أهداف لكل فريق، وتعادل القناة مع وادي دجلة بهدف لكل فريق.

وتعادل المصرية للاتصالات مع السكة الحديد سلبيا، وتعادل بلبيس مع بنها بهدف لكل فريق.

وانتصر النصر على المريخ بهدف دون رد ليرتفع رصيده إلى 21 نقطة.

وفي مجموعة بحري، انتصر دكرنس على الزرقا بهدفين مقابل هدف وتعادل بايونيرز مع الحمام سلبا.

وفي مجموعة الصعيد انتصر تليفونات بني سويف على بني سويف بهدفين مقابل هدف.

الدرجة الثانية مجموعة القاهرة الداخلية
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