عاد أساسيا فهز الشباك مجددا.. مصطفى فتحي سجل هدفه الرابع مع التعاون

واصل مصطفى فتحي تألقه مع التعاون السعودي الذي انضم له في يناير الماضي وسجل هدفه الرابع مع الفريق.

وهز مصطفى شباك الفتح اليوم الجمعة في الدوري السعودي.

وهو الهدف الرابع لمصطفى في 5 مباريات مع التعاون.

نجم الزمالك السابق سجل 3 أهداف في أول 3 مباريات لعبها أساسيا في الدوري مع التعاون.

شارك كبديل أمام الطائي قبل أن يعود أساسيا ضد الفتح.

وسدد مصطفى الكرة بقدمه اليسرى لترتطم بقدم مدافع قبل أن تسكن الشباك.