عاد أساسيا فهز الشباك مجددا.. مصطفى فتحي سجل هدفه الرابع مع التعاون

الجمعة، 04 مارس 2022 - 18:55

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي

واصل مصطفى فتحي تألقه مع التعاون السعودي الذي انضم له في يناير الماضي وسجل هدفه الرابع مع الفريق.

وهز مصطفى شباك الفتح اليوم الجمعة في الدوري السعودي.

وهو الهدف الرابع لمصطفى في 5 مباريات مع التعاون.

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نجم الزمالك السابق سجل 3 أهداف في أول 3 مباريات لعبها أساسيا في الدوري مع التعاون.

شارك كبديل أمام الطائي قبل أن يعود أساسيا ضد الفتح.

وسدد مصطفى الكرة بقدمه اليسرى لترتطم بقدم مدافع قبل أن تسكن الشباك.

مصطفى فتحي التعاون
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