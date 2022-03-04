في الجول يكشف موقف مدرب الزمالك الجديد.. فيريرا يقترب بشدة وبديله جاهز

اقترب جوزوالدو فيريرا مدرب الزمالك السابق من العودة لتدريب الفريق مجددا، مع تبقي خطوات قليلة منتظرة في المفاوضات.

وحسبما علم FilGoal.com فإن جوزوالدو فيريرا أبلغ الزمالك بالفعل بموافقته مبدئيا على تدريب الفريق.

الأمر نفسه أكده أحد مساعدي فيريرا -فضل عدم ذكر اسمه حاليا- وقال لـFilGoal.com: "فيريرا أبلغنا بأن نستعد لاحتمالية تولي تدريب فريق في مصر بالفعل خلال الفترة الجارية".

FilGoal.com علم بأن الزمالك يضع فيريرا كحل أول فيما يأتي بيدرو إيمانويل مدرب التعاون السابق كخيار ثاني في حالة عدم التوافق مع فيريرا.

وينتظر الزمالك حاليا موافقة فيريرا، وفور وصولها سيعلن عن توليه المهمة بشكل رسمي فورا.

مرتضى منصور رئيس الزمالك كشف عبر صفحته بأنه سيعلن عن اسم المدرب بعد قليل.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة يوم الإثنين المقبل في الدوري، ومواجهة الوداد يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

جوزوالدو فيريرا تولي تدريب الزمالك خلال موسم 2014/2015 وجزء من الموسم التالي. فترة فاز فيها بلقب الدوري المصري لأول مرة بعد غياب 10 سنوات، بجانب الفوز بكأس مصر، والوصول إلى نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.