انتهت في الدوري - المقاولون (0) (2) بيراميدز.. صدارة مؤقتة

عملا معه في آخر تجربتين.. تعرف أكثر على مساعدي فيريرا في الزمالك

"في مكانة مختلفة تماما" و"جعلني أعيش أفضل فترات حياتي".. ماذا قال لاعبو الزمالك عن فيريرا

خبر في الجول - تعرف على مساعدي فيريرا في الزمالك

في الجول يكشف موعد وصول فيريرا ومباراته الأولى مع الزمالك

مران الزمالك - نبيه يعقد جلسة مع اللاعبين.. وطارق حامد يواصل التأهيل

إبراهيم عادل: هدفنا واضح في بيراميدز.. وأتمنى الانضمام لـ منتخب مصر ضد السنغال

إيهاب جلال: التشكيل أمام المقاولون لا علاقة له بـ الأهلي.. ورمضان صبحي سعيد في بيراميدز

القمة تشتعل.. بيراميدز إلى الصدارة بثنائية في المقاولون العرب