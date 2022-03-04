مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موقف الحضور الجماهيري للقاء صندوانز والأهلي

ما هو موقف الحضور الجماهيري للقاء ماميلودي صنداونز والأهلي؟ مصدر من كاف يجيب.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com اليوم الجمعة: "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قدم موافقات أمنية وصحية لحضور الجماهير".

وأضاف "وبناء عليه فالمباريات المقبلة في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في جنوب إفريقيا ستقام بحضور الجماهير".

وعن عدد الجماهير قال: "يحق للمسؤولين في جنوب إفريقيا تحديد العدد الذي سيحضر المباريات مثلما يحدث في مصر والمغرب، فكما قلت قدم اتحاد الكرة هناك كافة الموافقات الأمنية والصحية اللازمة لحضورهم".

ويحل الأهلي ضيفا على صنداونز لملاقاته يوم السبت 11 مارس في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا في ملعب FNB في مدينة سوكر سيتي بدلا من ملعب رويال بافوكينج في مدينة روستنبيرج

ويتصدر صنداونز المجموعة الأولى بسبع نقاط بعدما خاض ثلاث مباريات.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بنقطة وحيدة بعدما خاض مباراتين فقط وله لقاء مؤجل ضد المريخ السوداني يقام غدا السبت.