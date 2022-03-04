مصدر من كاف لـ في الجول: تغيير موعد ومكان مباراة صنداونز والأهلي

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير موعد ومكان مواجهة ماميلودي صنداونز والأهلي التي ستقام في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر من كاف –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الجمعة: "تقرر نقل المباراة إلى ملعب FNB في مدينة سوكبر سيتي بدلا من ملعب رويال بافوكينج في مدينة روستنبيرج".

وبرر "صندوانز هو من طلب تغيير الملعب لأن ملعب رويال بافوكينج ليس متفرغا لاستضافة المباراة".

وعن موعد المباراة قال: "تقرر إقامتها يوم السبت 12 مارس بدلا من الجمعة 11 مارس وستنطلق في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة".

وأتم "الحكم الإثيوبي باملا تيسيما هو من سيقود المباراة وسنخطر الأهلي بكل المعلومات اليوم".

ويتصدر صنداونز المجموعة الأولى بسبع نقاط بعدما خاض ثلاث مباريات.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بنقطة وحيدة بعدما خاض مباراتين فقط وله لقاء مؤجل ضد المريخ السوداني يقام غدا السبت.