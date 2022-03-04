مؤتمر توخيل: حزينون ومتحمسون لبيع تشيلسي.. هكذا استقبلنا الخبر وهذا موقف تجديد اللاعبين

هل سيتأثر تشيلسي بعد بيع رومان أبراموفيتش للنادي؟ كيف استقبل توماس توخيل واللاعبين الخبر، وما موقف إصابات الفريق، وآخر الاستعدادات للمباريات المقبلة. توماس توخيل كشف عن كل كذلك.

أجرى توماس توخيل مدرب تشيلسي، مؤتمر صحفي اليوم الجمعة استعدادا لمباراة بيرنلي المقبلة.

وكان الجزء الأكبر من مؤتمر توخيل عن بيع رومان أبراموفيتش رجل الأعمال الروسي للنادي، فقال "بالطبع الكل هنا يمر بحالة من عدم اليقين، الجميع سيشعرون بأن هناك أمر مختلف. متحمسون، وحزينون. كل شيء مسموح به حاليا، لكن يجب ألا نسمح لأنفسنا إلا بالتركيز على ما نحبه أكثر، كرة القدم."

وأضاف "تلقينا معلومات هنا في اليوم التالي لمباراة الكأس من بتر تشك، والذي قدم للجميع هنا في المبنى، بما في ذلك اللاعبون، موجزًا سريعًا للموقف. لم يكن الأمر كبيرا لدرجة أننا لم نعرف عن ذلك بالفعل، لذا علينا أن نتعايش مع هذا الوضع."

توخيل أتبع "لدينا 80 شخصا في المبنى. 80 شخصًا لديهم مواقف وشخصيات مختلفة في الحياة، وبالتالي سيتصرفون جميعًا بشكل مختلف. يجب أن نمنح الجميع حرية الرد على ما يريدون."

واستمر "هل سيكون المالك المقبل مثل أبراموفيتش؟ لنتحدث بعد 20 عاما. كل من يشتري تشيلسي سيكون محظوظا لامتلاك هذا النادي. رومان أبراموفيتش كان مالك شغوف للغاية ويهتم بالفريق والنادي والأداء، وهو أمر نادر مميز. نحن سعداء لأننا تمكنا من بكافة البطولات المتاحة من أجله. وكان خروجه في توقيت جيد بعد تحقيق ذلك".

المدرب الألماني واصل "تجديد اللاعبين؟ الأمر كما هو حاليا، لكن ربما يكون له تأثير إيجابي أو سلبي على المفاوضات مستقبلا. لا يمكننا معرفة ذلك حاليا. مازلت أعتقد أن تشيلسي فريق قوي وسيبقى كذلك. قرر مالكنا بيع النادي لكنه يبيع ناديًا قويًا ومنظمًا على أعلى مستوى."

وأتم في هذا الصدد "لأكون صريحا، لا توجد محادثات بشأن الانتقالات الصيفية، الوقت مبكر جدًا. هناك أفكار، ولكن التركيز الرئيسي كان في الأسابيع الماضية، حتى بدون ضوضاء، في المسابقات المختلفة أن نكون ناجحين قدر المستطاع."

كان رومان أبراموفيتش قد أعلن عرض نادي تشيلسي للبيع خلال الأيام المقبلة، مع عدم مطالبة النادي بسداد أي قروض، مع الكشف عن نيته إنشاء جمعية خيرية يتم فيها التبرع بجميع العائدات الصافية من بين النادي لصالح ضحايا الحرب في أوكرانيا.

توماس توخيل انتقل للحديث عن مستقبله الشخصي، فقال "أحب العمل في الدوري الإنجليزي، لأشعر بتقاليد وحب كرة القدم، بالنسبة لي، هذا مناسب تمامًا. أنا أحب كل شيء في النادي. آمل أن يستمر الوضع هكذا. هناك عدم يقين، ولكن لن يبقى الوضع ذاته دائمًا. معتاد على التدريب والتعايش مع مثل هذه الأمور."

وأخيرا، تحدث توخيل عن مباراة بيرنلي المقبلة، فقال "ليست هناك إصابات جديدة".

وأضاف "سيزار أزبيليكويتا لم يكن يتدرب أمس، لذا ستكون مباراة بيرنلي مبكرة جدًا بالنسبة له. حكيم زياش شارك في التدريبات، وآمل أن يتمكن من العودة، أما ريس جيمس فخاض تدريب أمس ولا توجد ردود أفعال سلبيه بعد المباراتين اللتين خاضهما".

توخيل استمر "اللاعبون الذين لم يتواجدوا معنا في مباراة لوتون بسبب إصابات طفيفة، كانا تياجو سيلفا وتريفوه، وقد عادا إلى التدريبات ويبدو أنهما على ما يرام."

المدرب الألماني استرسل "استغرق الأمر مني بضع دقائق للعثور على إجابات لآخر ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي. عادة يكون لديك شعور بالمسابقات والمكان الذي نتواجد فيه، لكنك لا ترى ذلك في جدولنا الحالي لأنها كانت مباريات كأس العالم للأندية وكأس الرابطة، وكأس الاتحاد الانجليزي".

وأتم "نحن في مكان جيد حاليا بجدول الترتيب، علينا أن نكافح أكثر، ونبذل قصارى جهدنا. نعتقد أننا نعرف ما هو قادم، ولن تكون هناك هدايا لنا. نريد أن نحاول أكثر وحسب".

ويستعد تشيلسي لمواجهة بينرلي مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة بعد مرور 25 جولة.