مؤتمر كلوب: هذا هدفي حين أترك ليفربول.. وشعور الفوز بكأس الرابطة لا يختلف عن دوري الأبطال

الجمعة، 04 مارس 2022 - 15:49

كتب : FilGoal

يورجن كلوب ليفربول نورويتش سيتي

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن هدفه حين يرحل عن النادي.

وتحدث كلوب في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "الخطة كما هي ولم تتغير، إن قررت الرحيل في عام 2024 أو تمت إقالتي السنة المقبلة فالأمر ليس له علاقة بجودة التشكيل".

وشدد "كل ما أهدف إليه على المدى الطويل أن يكون ذلك النادي في وضع أفضل مع رحيلي، هذه هي الخطة".

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وينتهي تعاقد كلوب مع ليفربول في صيف عام 2024 ولم يبدأ الطرفين محادثات التجديد حتى الآن.

وعن الصراع على الدوري الإنجليزي وابتعاده عن مانشستر سيتي المتصدر بست نقاط وله مباراة مؤجلة قال: "أستمتع بالموقف ولكنني لا أستمتع بالأسئلة لأنها توحي أننا فزنا بالمباريات بالفعل".

وواصل "لأنه حال خسارتنا غدا فستكونون هنا –يقصد الصحفيين- وتخبرونني أن السباق انتهى، وأنا ليس لدي القدرة على كل تلك السيناريوهات".

وشدد "أنا لا أفكر فيما يمكن أن نتوج به أنا ذكي كفاية للتركيز على مباراة واحدة، أنا لست في مزاج التفكير حول السباق أنا فقط أتمنى الفوز على وست هام".

وقال كلوب إنه لا يعرف إن كان نابي كيتا لائقا لخوض مباراة الغد أم لا.

وعن الفوز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة قال: "تحلى الفتيان بالثقة ونحن كذلك، الفارق الوحيد أننا لم نفز بنهائي لمدة".

وتابع "التجربة كانت رائعة وكما قلتها من قبل مع إطلاق صافرة النهاية أو تسديد آخر ركلة ترجيح الشعور لم يختلف عن الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وأتم كلوب "نريد تكرار الأمر كثيرا".

وكان ليفربول توج بكأس الرابطة الأحد الماضي بفوزه بركلات الترجيح على تشيلسي 11-10 بعد التعادل سلبيا في الوقتين الأصلي والإضافي.

كلوب ليفربول
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