هل اقترب الرحيل؟ تقارير: مستقبل ماجواير مع يونايتد في خطر.. واستياء زملائه منه

لا يعيش هاري ماجواير قائد مانشستر يونايتد أفضل أيامه داخل الملعب وعلى ما يبدو خارجه.

هاري ماجواير النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

إذ ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية في تقرير لها أن مستقبل المدافع الإنجليزي في خطر وسيكون تحت المجهر خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن مستويات ماجواير أثارت استياء زملائه بعدما كان يلومهم علنا داخل الملعب على أخطائهم على الرغم من تقلب مستواه الشخصي.

هذا بالإضافة لاستياء زملائه من انتقاده لهم في المقابلات التليفزيونية بعد المباريات.

وأشار التقرير إلى أن يونايتد يخطط بالفعل لضم مدافع من الطراز الأول الصيف المقبل ما يجعل مستقبل ماجواير محل شك.

في الوقت ذاته ذكرت صحيفة "تايمز" الإنجليزية أن اختيار ماجواير الدائم في التشكيل الأساسي طرح التساؤلات بين لاعبي الفريق بعد هبوط مستواه.

إذ أن زملائه يشعرون أن ما يقدمه لا يصل للمعايير المطلوبة في النادي وتحدث اللاعبون فيما بينهم في مقر التدريبات عن هذا الأمر.