هل اقترب الرحيل؟ تقارير: مستقبل ماجواير مع يونايتد في خطر.. واستياء زملائه منه

الجمعة، 04 مارس 2022 - 14:19

كتب : FilGoal

هاري ماجواير يحتفل بهدفه مع مانشستر يونايتد أمام ليدز

لا يعيش هاري ماجواير قائد مانشستر يونايتد أفضل أيامه داخل الملعب وعلى ما يبدو خارجه.

هاري ماجواير

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

إذ ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية في تقرير لها أن مستقبل المدافع الإنجليزي في خطر وسيكون تحت المجهر خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن مستويات ماجواير أثارت استياء زملائه بعدما كان يلومهم علنا داخل الملعب على أخطائهم على الرغم من تقلب مستواه الشخصي.

أخبار متعلقة
ضمن ضحايا الغزو الروسي.. وفاة مدرب شباب شاختار صلاح: هذا سبب تسلم زوجتي جائزة القدم الذهبية.. وأكبر مميزات مكة محمد صلاح عن الكرة الذهبية: النتائج صدمتني.. هناك دول لا علاقة لها بكرة القدم

هذا بالإضافة لاستياء زملائه من انتقاده لهم في المقابلات التليفزيونية بعد المباريات.

وأشار التقرير إلى أن يونايتد يخطط بالفعل لضم مدافع من الطراز الأول الصيف المقبل ما يجعل مستقبل ماجواير محل شك.

في الوقت ذاته ذكرت صحيفة "تايمز" الإنجليزية أن اختيار ماجواير الدائم في التشكيل الأساسي طرح التساؤلات بين لاعبي الفريق بعد هبوط مستواه.

إذ أن زملائه يشعرون أن ما يقدمه لا يصل للمعايير المطلوبة في النادي وتحدث اللاعبون فيما بينهم في مقر التدريبات عن هذا الأمر.

مانشستر يونايتد ماجواير
نرشح لكم
محمد صلاح عن الكرة الذهبية: النتائج صدمتني.. هناك دول لا علاقة لها بكرة القدم محمد صلاح: أفضل شعور عندما أفوز مع المنتخب.. وهكذا تعاملت مع مشكلتي في سويسرا "فرصة واحدة لمشاهدتها".. موعد وقنوات عرض لقاء محمد صلاح مع إسعاد يونس الليلة كلوب: لولا مينامينو لما وصلنا إلى ما نحن عليه الآن نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش تشيلسي يقلب الطاولة على لوتون ويتفادى سيناريو الإقصاء المفاجئ تيليجراف: رجل أعمال مصري مهتم بشراء تشيلسي أبراموفيتش يعلن نيته بيع تشيلسي.. والتبرع بأموال لضحايا الحرب في أوكرانيا
أخر الأخبار
مؤتمر أنشيلوتي: إصابتا كروس وفالفيردي لن تمنعهما من لقاء باريس.. وهذا دليل صلابتنا الدفاعية 19 دقيقة | الدوري الإسباني
هل اقترب الرحيل؟ تقارير: مستقبل ماجواير مع يونايتد في خطر.. واستياء زملائه منه 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ضمن ضحايا الغزو الروسي.. وفاة مدرب شباب شاختار 58 دقيقة | أوروبا
أحمد مرتضى: لا يوجد لاعب بالأهلي حاليا أتمنى ضمه.. وحالة تضم رمضان صبحي لـ الزمالك ساعة | الدوري المصري
بعد سلبية مسحته.. عبد الحفيظ ينضم لمعسكر الأهلي استعدادا لـ المريخ 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
أحمد مرتضى: الضغط الجماهيري يجعل اللاعبين يفاوضننا بقوة أكبر.. والزمالك "بيدلع لاعيبته" 3 ساعة | الدوري المصري
أحمد مرتضى: ساسي رحل برغبة الإدارات السابقة لـ الزمالك.. وأحب المدرسة البرتغالية في التدريب 3 ساعة | الدوري المصري
إقامة مباراة الإسماعيلي وبتروجت في كأس مصر بدون جمهور 4 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الزمالك - 3 احتمالات وكل الطرق تبدأ من الوداد 2 سيناريوهات تأهل الأهلي - طريق صعب للصدارة.. وحالة تؤزم موقف الأحمر 3 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 4 استبعاد وتحقيق وإيقاف مستحقات.. 3 قرارات من رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الوداد