بعد سلبية مسحته.. عبد الحفيظ ينضم لمعسكر الأهلي استعدادا لـ المريخ

الجمعة، 04 مارس 2022 - 12:58

كتب : حسام نور الدين

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي

تحولت عينة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إلى سلبية، لينضم إلى معسكر الفريق استعدادا لمباراة المريخ.

وظهرت عينة عبد الحفيظ سلبية مرتين صباح اليوم الجمعة من فيروس كورونا، لينضم بعدها مباشرة إلى معسكر الفريق وبدء الاستعداد للقاء المريخ.

عبد الحفيظ غاب عن الأهلي خلال المباراة الماضية أمام فاركو بسبب إيجابية عينته لفيروس كورونا، ليدخل في عزل طبي لحين شفاءه.

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الأهلي يستعد لمواجهة المريخ مساء غد السبت، في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وانتظم الاهلي في معسكر مغلق منذ أمس الجمعة بأحد الفنادق وذلك عقب انتهاء التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب التتش.

الأهلي يملك نقطة واحدة من مباراتين بعد التعادل مع الهلال في السودان، ثم الخسارة أمام ماميلودي صنداونز على استاد القاهرة.

في المقابل، يملك المريخ أربع نقاط من فوز على الهلال وتعادل أمام صنداونز.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي المريخ سيد عبد الحفيظ
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