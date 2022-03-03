قائمة الأهلي - تاو وحسام حسن أمام المريخ.. واستمرار غياب ياسر إبراهيم وأيمن أشرف

أعلن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني عن قائمة مواجهة المريخ ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق المريخ السوداني في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى من دور المجموعات.

واستمر غياب ثنائي الدفاع أيمن أشرف وياسر إبراهيم عن القائمة بسبب عدم الجاهزية للإصابة.

وكان الأهلي قد جمع نقطة واحدة من مباراتين بعد التعادل أمام الهلال والخسارة من صنداونز، أما المريخ فجمع أربع نقاط من فوز على الهلال وتعادل أمام صنداونز.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير

الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني - كريم فؤاد - محمود وحيد - علي معلول

الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - محمد محمود - طاهر محمد - حسين الشحات - لويس ميكيسوني - بيرسي تاو

الهجوم: حسام حسن - محمد شريف